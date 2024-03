Mel Maia aposta em biquíni em formato de flor e mostra detalhes

Mel Maia, 19, aposta em biquíni em formato de flor e mostra detalhes ao compartilhar fotos em uma rede social.

O que aconteceu

A atriz exibiu o modelo ao posar em fotos em uma piscina. Em uma pousada em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, Mel escolheu um biquíni de flor rosa com detalhes em amarelo, além da alça azul, em fotos publicadas no perfil do Instagram da atriz.

Nos comentários, Mel recebeu elogios pelos cliques. "Perfeita de 'maravilinda'", comentou uma seguidora. "Eu amei esse biquíni", afirmou outra. "Essa menina é uma princesa, cara" disse mais uma. "Linda e maravilhosa, uma verdadeira diva", enalteceu outra usuária da rede social.

A atriz já tinha posado com um biquíni em formato de flor. Ela apostou no modelo enquanto viajava pelo Marrocos com o namorado, o português João Maria Pereira.

Por falar no namorado, a atriz é só sorrisos. Na semana passada, ela comemorou a chegada do namorado no Brasil. Ela mostrou o português após a viagem do surfista. "Gente, olha quem está no Brasil. O português safado", brincou ao filmá-lo no carro.