Ludmilla é críticada ao cantar com microfone de cabeça para baixo em show

Ludmilla, 28, causou polêmica ao aparecer cantando em seu cruzeiro com microfone ao contrário.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado por alguém na plateia, a cantora está performando a música "Sintomas de prazer", segurando o microfone de cabeça para baixo, enquanto 'finge' cantar. A cena deixa claro que a funkeira está usando playback na apresentação.

Oxe, a Ludmilla com o microfone de cabeça pra baixo? 🗣️ pic.twitter.com/eCiO06t4sO -- POPTime (@siteptbr) March 8, 2024

Além de chamar atenção nas redes sociais com o deslize, Ludmilla foi duramente critica pelo jornalista Regis Tadeu, que comentou o show em seu perfil do 'X' (antigo Twitter). "Quando você vê uma pseudoartista fazendo "playback" com o microfone de cabeça para baixo e ninguém se importando com essa aberração, é o sinal inequívoco de que as pessoas não se importam mais em ser ludibriadas e enganadas."

Algumas pessoas defenderam a carioca ao dizer que era proposital. "Todo mundo que é pego fazendo playback dá a mesma desculpa: é "proposital". Só gente muito burra acredita nesse papinho", disparou o crítico.