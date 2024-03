Lúcia quebra as pernas de Taís com revelação para Paula e Daniel

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Lúcia se impressiona com a ternura de Antenor. Gilda e Gustavo se beijam. Nereu dá flores para Zoraide. Hermínia reprova o comportamento de Mateus. Evaldo dá entrevista. Clemente e Hermínia prometem a Mateus não contar para Lúcia sobre suas atitudes, desde que ele se comporte.

Dinorá percebe a alegria de Gustavo. Taís recebe o dinheiro do inventário. Cássio desaconselha Evaldo a denunciar Taís. Urbano aconselha Taís sobre investimentos. Evaldo e Eloísa encontram Taís. Paula pede que Evaldo não denuncie Taís. Ivan ouve Clemente comentar que Evaldo denunciará Taís. Taís vai à casa de Evaldo.

Taís propõe sociedade a Evaldo, mas ele não a perdoa e diz que vai denunciá-la. Os dois brigam. Evaldo cai e bate com a cabeça em uma mesa e morre. Taís, desesperada, simula um assalto. Paula vê Taís sair do Copamar. Antenor sugere que Daniel se case na casa de Paraty. Paula e Eloísa encontram Evaldo caído. Taís pede que Ivan seja seu álibi. O detetive Rangel assume o caso. Eloísa acha que Taís pode ser a culpada.

Taís e Ivan conversam com Rangel. Lúcia se assusta quando Rangel diz que Ivan e Taís têm um relacionamento. Todos consolam Eloísa no velório. Joana pergunta como a mãe vai pagar o aluguel. Lúcia conta para Daniel e Paula que Ivan é álibi de Taís. Paula comenta que o álibi é falso, pois viu Taís saindo do Copamar.

Neli reconhece Jáder ao vê-lo conversando com Joana e decide segui-lo. Paula conversa com Rangel sobre o álibi de Taís. Paula marca encontro com Taís. Lúcia e Clemente expulsam Ivan. Neli descobre o prédio de Jáder, mas disfarça ao encontrar Heitor. Taís encontra com Paula na casa de Daniel.