Look com ossos e pato de borracha: os bastidores de Malévola - Dona do Mal

Embora não seja tão adorado quanto seu antecessor, o segundo filme da vilã Malévola foi uma das grandes apostas da Disney em 2019. Em cartaz na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (11), 'Dona do Mal' reúne uma série de curiosidades sobre as filmagens.

Patinhos de borracha

As interações dos atores com as fadas Flora, Fauna e Primavera eram feitas com o uso de patos de borracha. Membros da equipe seguravam os suspendiam no ar com uma espécie de vara.

As expressões das atrizes Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville foram incluídas posteriormente. Para registrar tudo com maior fidelidade possível, 200 câmeras foram instaladas em uma sala.

Looks trevosos

Os figurinos de Angelina Jolie foram um destaque à parte desde o primeiro filme, e na sequência o nível foi elevado. Para quem não prestou atenção nos detalhes, a figurinista Ellen Mirojnick incluiu réplicas de ossos, muito ouro, pedras de diamante negro e esmeraldas.

Produções da vilã ficaram ainda mais luxuosas no segundo filme Imagem: Divulgação

Perrengue chique

Ainda falando sobre os figurinos, o filme finalmente reproduziu o momento em que as fadas brigam para deixar o vestido de Aurora em azul ou rosa. O look usado para o casamento da princesa fez com que a atriz Elle Fanning ficasse imóvel em cima de uma plataforma.

O modelo de alta-costura levou meses para ficar pronto. Para não correr o risco de sujá-lo, sempre que as gravações eram pausadas, Elle virava praticamente uma estátua viva.

O batom perfeito

O vermelho inconfundível nos lábios de Angelina Jolie foi pensado por muito tempo. O batom escolhido pela produção para usar em Malévola é o Matte Russian Red, da marca MAC, que pode ser encontrado na internet por R$ 139.

Roteirista estrelada

Angelina Jolie fez questão de participar do processo de produção do roteiro de "Dona do Mal". O diretor Joachim Ronning revelou que a conversa acontecia no camarim da atriz. Enquanto ela passava pela caracterização da personagem, aproveitava para dar seus pitacos no roteiro.

Batalha sem fim

O resultado da luta dos seres mágicos levou nove meses para ficar pronto. A produção não economizou nos efeitos visuais, e na construção da sequência, utilizou maquetes, miniaturas e modelos 3D no computador.

Mundo mágico construído do zero

Como a aposta da Disney foi alta no lançamento, a produção fez questão de transformar em realidade os cenários fantasiosos do longa. O reino dos Moors, por exemplo, tinha dois rios pequenos, plantas exóticas e flores reais.