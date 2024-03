Liza Koshy tropeça e cai no tapete vermelho do Oscar 2024; assista

A atriz Liza Koshy, 27 anos, caiu durante o tapete vermelho do Oscar, realizado neste domingo, 10, por conta dos saltos altos e do vestido longo. Ela foi ajudada por duas pessoas que estavam por perto depois do tropeço, e tratou a situação com bom humor, se preparando para mais fotos.

Depois de tropeçar, Liza minimizou a situação, "Está tudo bem. Obrigada! Meus tornozelos estão dentro do seguro", brincou, enquanto arrumava a roupa. Clique aqui para assistir ao vídeo que mostra a queda

Alguns internautas riram da situação nas redes sociais, comentando sobre a queda "graciosa" de Koshy. "Anatomia de Uma Queda", disse um, referenciando o filme de Justine Triet, indicado à premiação.

A atriz Liza Koshy, de 27 anos, começou sua carreira no aplicativo de vídeos curtos Vine, em meados de 2013. Depois, ficou famosa no YouTube, e estreou na televisão em 2016, com a comédia FML, junto do então namorado, David Dobrik. Os dois terminaram o relacionamento em 2018. Desde então, Liza continuou a produzir para o cinema e para a televisão. Seu último filme foi Dançarina Imperfeita, que estrelou junto de Sabrina Carpenter e Jordan Fisher.