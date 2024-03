Jogo dos erros: veja 16 distorções na foto editada por Kate Middleton

Na manhã desta segunda-feira (11), Kate Middleton admitiu ter editado a foto publicada no domingo (10), em que ela aparece ao lado dos filhos. A imagem causou polêmica após grandes agências de notícia alertarem que a foto havia sido manipulada.

Veja as inconsistências apontadas pelos veículos britânicos e por usuários das redes sociais:

Inconsistências da foto: manga da princesa Charlotte e zíper de Kate Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

A manga da blusa da princesa Charlotte, do lado direito, foi "cortada", e o zíper da blusa de Kate parece desconectado.

Inconsistências da edição de Kate: cabelo e saia da princesa Charlotte Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

O cabelo de Charlotte não cai naturalmente nos ombros da princesa e as pontas parecem cortadas de forma grosseira na edição. A saia de Charlotte também parece ter sido ajustada, com a parte superior reta demais.

Inconsistências na edição de Kate: joelho de Charlotte e manga da blusa de Louis Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

O joelho da princesa Charlotte está borrado, e a estampa na manga do príncipe Louis parece alterada e desconectada em comparação com a mesma estampa no restante da peça.

Inconsistências na edição de Kate: dedão de Louis e ponta da pedra parecem borrados Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

O dedão do príncipe Louis parece borrado, e a pedra em que ele apoia a mão também está distorcida na borda.

Inconsistências na edição de Kate: borda da pedra perto da câmera e linhas de degrau ao fundo estão distorcidas Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

A borda da pedra mais próxima da câmera está distorcida, assim como o degrau ao fundo da imagem, que aparece com linhas desconectadas.

Inconsistências da edição de Kate: dedinho do príncipe Louis e manga da blusa de George Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

O dedinho do príncipe Louis parece ter sido cortado, e a manga esquerda da blusa do príncipe George parece artificial em comparação com os outros tecidos da imagem.

Inconsistências na foto de Kate: mão e cabelo da princesa estão borrados Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

A mão de Kate está borrada, apesar de a blusa do príncipe Louis estar nítida. O cabelo da princesa também está borrado, enquanto a blusa do príncipe George ao fundo está nítida.

Inconsistências na edição de Kate: cabelo de Charlotte e blusa de George Imagem: Reprodução/Twitter@kensingtonroyal

O caimento do cabelo da princesa Charlotte, do lado esquerdo, parece artificial. Há também linhas desconectadas na blusa do príncipe George que apontam para uma possível edição.