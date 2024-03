Irmã de Deniziane reage após conversa de Bia e Isabelle sobre Matteus

Deniziene, irmã de Deniziane, nona eliminada do BBB 24 (Globo), usou seu perfil no X para se manifestar após uma conversa de Beatriz e Isabelle sobre Matteus.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na noite de segunda-feira (11), Isabelle e Beatriz conversaram no Quarto do Líder sobre Matteus.

A vendedora questionou a dançarina sobre seus sentimentos por Matteus e disse que ela não deveria se "travar" de sentir nada.

Em seu perfil no X, Deniziene publicou logo na sequência um dos bordões que Bia usa na casa. "É, Brasil do Brasil", comentou.

Deniziene ainda respondeu um perfil que apontou que Deniziane terminou com Matteus ainda na casa e ele estava livre. "Ninguém tá falando isso. A questão aqui é a Bia", escreveu.

Éee Brasil do Brasiiil… 👀 -- Deniziene Ferreira (@Enny_ferreira12) March 11, 2024

BBB 24 - enquete UOL: você apoia um romance entre Isabelle e Matteus? Resultado parcial Total de 1136 votos 29,93% Apoio, adoraria ver os dois juntos 61,09% Não, ele não superou a Deniziane ainda 8,98% Vish, vai atrapalhar o jogo dos dois Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1136 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB NEWSLETTER Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui LIVES Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok. Confira os horários 10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney 13h - Splash Show 18h - Central Splash