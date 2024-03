Hollywood enfrenta calendário reduzido de filmes após greves do ano passado

Por Lisa Richwine e Dawn Chmielewski

LOS ANGELES (Reuters) - O setor cinematográfico dos Estados Unidos celebrou o filme "Oppenheimer" e outros sucessos na cerimônia do Oscar no domingo, mas os próximos meses nas bilheterias provavelmente oferecerão menos motivos para comemorar.

As greves de atores e roteiristas no ano passado forçaram a paralisação de filmagens e pós-produção por meses, deixando lacunas no cronograma de lançamentos de filmes deste ano.

Executivos e analistas do setor dizem que o calendário de lançamentos para abril carece de um sucesso de bilheteria, após o mês ter tido "Super Mario Bros. O Filme" no ano passado.

As bilheterias de verão (no Hemisfério Norte) provavelmente se recuperarão, impulsionadas por lançamentos como "Divertida Mente 2" e um terceiro filme de "Deadpool", embora as ofertas cinematográficas de Natal pareçam escassas.

"Acho que 2024 será provavelmente um dos piores dos últimos três anos em todo o mundo", disse Tim Richards, presidente-executivo da cadeia de cinemas Vue.

Até agora, neste ano, as vendas de ingressos nos EUA e no Canadá estão 9,8% abaixo do que em 2023, de acordo com a Comscore. A empresa de análise B. Riley Securities prevê que as receitas de bilheteria doméstica cairão para 8,5 bilhões de dólares neste ano, uma queda de 5% em relação a 2023.

Na Walt Disney, o presidente-executivo Bob Iger falou recentemente sobre a ênfase renovada do estúdio na qualidade em vez da quantidade. A empresa tem 10 filmes em sua programação de lançamento neste ano.

A Marvel Studios, da Disney, que vinha lançando de dois a três filmes por ano, tem apenas um previsto para 2024. "Deadpool & Wolverine" chegará aos cinemas em julho.

A Universal Pictures planeja uma dúzia de lançamentos, inclusive a quarta parte da franquia de animação "Meu Malvado Favorito".

É possível que outros filmes sejam anunciados quando os operadores de cinemas se reunirem em abril na convenção anual CinemaCon, em Las Vegas.

Nem todos estão convencidos da trajetória de queda das bilheterias.

"A perspectiva dos prognosticadores é excessivamente negativa", disse o presidente-executivo da IMAX, Richard Gelfond. "Acho que, se você comparar a lista de 2023 com a de 2024, ela me parece muito semelhante."

Os operadores de cinema e os estúdios estão otimistas com relação a 2025, quando muitos filmes atrasados pela greve estarão prontos. Richards observou que a Apple TV+ e a Amazon assumiram compromissos importantes com filmes ao lado dos estúdios tradicionais.

"Parece que os anos 25 e 26 serão muito interessantes", disse Richards.