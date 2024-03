Guilherme Leicam rebate críticas ao aparecer diferente: 'Falta de respeito'

Guilherme Leicam, 33, deu um depoimento em vídeo rebatendo os comentários sobre sua mudança na aparência.

O que aconteceu

O ator publicou em seu perfil no Instagram um desabafo sobre os comentários que recebeu ao viralizar em um vídeo na última semana. Na filmagem, ele aparece conversando com os alunos em uma sala de aula para divulgar um curso. A aparência diferente do artista chamou atenção do público.

"Como as pessoas são más, não é, gente? Essa semana um vídeo meu viralizou, entrando em uma escola para divulgar um curso. Algumas pessoas foram lá nos comentários falar 'Como ele engordou', 'Como ele envelheceu', 'Fez demonização facial', isso e aquilo."

Guilherme desabafou sobre as pessoas se sentirem confortáveis, na internet, para comentarem sobre a aparência de outras pessoas. "Estamos em 2024 e ainda falar sobre o corpo de outra pessoa é uma coisa tão chata".

Na postagem, ele ressaltou que ninguém sabe o que ele passou nos últimos meses para ter 'largado um pouco o visual'. "E outra, você não tem nada a ver com isso", disparou. "Deixa que meu corpo, eu cuido."

"Você não deveria estar apontando dedos. Por que é assim, você engorda, está em depressão; você emagrece, está doente. Vamos parar com isso."

Na legenda da publicação, o ator fez um apelo ao público para serem mais empáticos com o próximo e focarem mais em cuidarem da própria vida. "Agora, ficar julgando o outro só por julgar, só para machucar, isso é muito desnecessário, agressivo e pequeno. De verdade, eu acho falta de respeito, vamos tomar um pouco mais de cuidado com os julgamentos."