Gene Simmons declara amor a SP: 'A comida é ótima e as mulheres são lindas'

Em 2023, o Kiss encerrou de vez as suas atividades. Para fechar a carreira cinquentenária, a banda lendária de rock realizou uma turnê mundial e não deixou de marcar presença em terras brasileiras. Fazendo shows, na ocasião, nas cidades de Manaus, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Florianópolis.

Após um ano desde que esteve no Brasil, Gene Simmons, vocalista e baixista do Kiss (também conhecido como "The Demon"), já tem data e local marcado para retornar ao território nacional com a Gene Simmons Band.

Ele se apresenta no primeiro dia do festival Summer Breeze Open Air, que acontece durante os dias 26, 27 e 28 de abril, em São Paulo, no Memorial da América Latina.

Veja a programação por dia do Summer Breeze Open Air

Durante entrevista para Splash, o ex-integrante do Kiss explicou que não havia planejado a vinda ao Brasil, mas, quando recebeu o convite da organização do evento de ser headliner do festival, ele logo aceitou.

Estou muito animado. Eu amo São Paulo e a cultura do Brasil, tem muita história lá. A comida é ótima e as mulheres são lindas Gene Simmons

Gene Simmons, ex-baixista do Kiss, se apresenta com a Gene Simmons Band, em Tilburg, Holanda; show vem ao Brasil no festival Summer Breeze Open Air Imagem: Dimitri Hakke/Redferns/Getty Images

A Gene Simmons Band ainda promete trazer hits do Kiss e da carreira solo de Simmons para o Summer Breeze Brasil, além de algumas surpresas.

Vamos tocar músicas que nunca tocamos ao vivo, como 'Weapons of Mass Destruction', e outras que nunca foram gravadas. Então teremos algumas que todos querem ouvir como 'Detroit Rock City' e 'I Was Made for Loving You', mas a muita coisa vai ser mais pesada, com muitos riffs. Gene The Demon Simmons

Gene Simmons se apresenta na turnê KISS: End of the Road World Tour, no Madison Square Garden, em dezembro de 2023, em Nova York Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Simmons também prevê a possibilidade de um show mais colaborativo, com a participação da plateia e outros artistas. "Vamos incluir alguns fãs, talvez trazê-los para o palco e fazer com que cantem conosco. Podemos também incluir alguns músicos convidados de outras bandas. Vai ser muito divertido para todo mundo", disse.

Após cinco décadas fazendo turnês com o Kiss, o peso das fantasias e as longas horas fazendo maquiagem começaram a fazer diferença com o avanço da idade. Atualmente com 74 anos, Gene Simmons tem prezado muito mais pelo contato com os fãs e por um show mais descontraído do que pelas grandes produções, que um dia marcaram sua carreira.

Kiss se apresenta no festival Tons of Rock em Oslo, Noruega, em 2019 Imagem: Rune Hellestad/Corbis/Getty Images

Eu só vou curtir e não ter que trabalhar tão duro. É como quando o Kiss tocava sem maquiagem, nós ainda tínhamos um grande show, mas não nos preocupávamos com colocar a maquiagem por duas horas e depois uma hora para tirar, mais duas horas no palco e depois uma hora para o 'unplugged'; eram dias muito longos. Agora só chegamos, plugamos [os instrumentos] e tocamos Gene Simmons

Entre 2017 e 2018, a Gene Simmons Band realizou sua primeira turnê com integrantes conhecidos pelos seus trabalhos em outras bandas. Dessa vez, a fórmula se repete só que com nomes diferentes.

Eles são amigos que moram na vizinhança e são muito ativos, já tocaram com outros músicos. Então nós nos juntamos para ver se tínhamos uma 'magia' ou não e, já na primeira vez que tocamos, eu fiquei muito impressionado, foi muito bom. Gene Simmons

A formação consiste nos vocalistas e guitarristas Brent Woods (Wildside, Sebastian Bach e Vince Neil) e Zach Throne (Corey Taylor), além do baterista Brian Tichy (The Dead Daisies, Velvet Revolver, Lynch Mob, Billy Idol, Whitesnake, Ozzy Osbourne, entre outros) e, obviamente, do próprio Gene Simmons como vocalista e baixista.

Gene Simmons, na estreia mundial de "Madame Web" em fevereiro deste ano, em Los Angeles; cantor traz sua banda para o festival Summer Breeze, em SP Imagem: Lionel Hahn/WireImage/Getty Images

Restaurante, refri, cassino

Além de um músico lendário, o ex-Kiss também ocupa o seu tempo com diversos empreendimentos como uma franquia de restaurantes, marca de refrigerantes e um cassino, que juntos compõem a sua fortuna estimada em 400 milhões de dólares. Mesmo com a carreira consolidada e diversificada em vários investimentos, ele reconhece que essa é uma realidade muito distante para a maioria dos músicos.

Em algumas entrevistas, Simmons chegou a declarar que o rock 'n' roll estava morto como consequência da desvalorização dos artistas. Ele argumenta que músicos menores e iniciantes têm sido lesados como resultado da não-regulamentação de plataformas de streaming, que não possuem um sistema de remuneração justa.

Se você pensar no espaço de tempo entre 1958 até 1988, são 30 anos, e tivemos nesse período Elvis, os Beatles, os Rolling Stones, Jimi Hendrix, AC/DC, Metallica, Prince, David Bowie, até mesmo o Kiss e muitas outras bandas. Desde 1988, já se passaram quase 40 anos e onde estão os novos Beatles? Não tem nenhum. Até mesmo o Foo Fighters e o Guns N' Roses, que são ótimas bandas, já têm quase 30 anos. Então, não existem novas bandas apenas porque não dá para sobreviver, a menos que você toque ao vivo Gene Simmons

Gene Simmons, Peter Criss, Paul Stanley e Ace Frehley, no camarim, antes de se apresentarem com o Kiss no The Forum, em Inglewood, Califórnia, em 1976 Imagem: Mark Sullivan/Getty Images

Além disso, ele adiciona a importância da colaboração dos fãs diante deste cenário crítico. "Eu sempre digo aos fãs para que apoiem as bandas que amam, comprando camisas e indo em shows, por exemplo", adiciona.

No caso de Gene Simmons, sua carreira consolidada e aclamada, além de seus empreendimentos diversos, o mantêm distante desta realidade. Neste momento, ele pode escolher com o que vai dedicar o seu tempo. Sendo assim, The Demon opta por subir ao palco e contagiar a plateia com seus hits e seu carisma, já que, mesmo após tantos anos, ele ainda encontra prazer ao fazer shows.

O que importa é que os fãs saibam que eu estou fazendo isso para eles, mas, secretamente, eu também estou fazendo por mim. Quando subo no palco, não existe lugar que você consiga comprar essa experiência. Eu amo e mal posso esperar para experienciar isso em São Paulo Gene Simmons

Summer Breeze Open Air

Atrações:

26 de abril

Gene Simmons Band

Mr. Big

Sebastian Bach

Biohazard

Exodus

Black Stone Cherry

Edu Falaschi

Flotsam & Jetsam

The 69 Eyes

Tygers of Pan Tang

Nestor

Dr.Sin

Massacration

Cultura Tres

Sioux 66

Electric Mob

Minipony

Zumbis do Espaço

Alchemia

Clash Bulldog's

27 de abril

Within Temptation

Epica

Hammerfall

Lacuna Coil

Angra

Gamma Ray

Forbidden

In Extremo

Dark Tranquillity

Nervosa

The Night Flight Orchestra

Jeff Scott Soto

Jelusick

Korzus

Eminence

Sinistra

Nite Stinger

Noturnall

About2Crash

Rage In My Eyes

28 de abril

Mercyful Fate

Anthrax

Killswitch Engage

Carcass

Avatar

Overkill

Amorphis

Death Angel

While She Sleeps

Battle Beast

Eclipse

Ratos de Porão

Torture Squad

The Troops Of Doom

Kryour

AXTY

John Wayne

Hellish War

New Blood Winner

Onde: Memorial da América Latina (av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo, SP)

Quanto: R$ 700 (Summer Card Social, por dia, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível); R$ 3.570 (Pass para todos os dias, inteira); R$ 1.785 (Pass para todos os dias, meia)

Os ingressos estão disponíveis de forma on-line, através do Clube do Ingresso.

Mapa do festival Summer Breeze Open Air Brasil 2024 Imagem: Reprodução

Mais informações em: www.summerbreezebrasil.com