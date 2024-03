Gaby Amarantos lembra comentário gordofóbico de jurada no Dança dos Famosos

Gaby Amarantos, 45, lembrou sua participação no quadro "Dança dos Famosos", do Domingão (TV Globo).

O que aconteceu

A cantora disse que foi uma das primeiras artistas a integrar o quadro que não era magra. "Foi uma experiência muito forte, muito transformadora. Eu acho que fui a primeira pessoa mais fora do padrão, com corpão. Agora tem a Tati lá também, já tivemos várias outras", disse, no programa Encontro com Patrícia Poeta.

Ela disse que chegou a causar espanto em uma jurada, mas não revelou o nome. "Eu lembro de um comentário de uma das juradas, que não está mais na bancada, que falou: 'Nossa, ela é gordinha e ela pode dançar'. Eu falei: 'É claro que eu posso dançar. Todo mundo pode dançar, todos os corpos podem dançar'. Então levantou muito essa questão na época".