Fernanda desabafa com Pitel: 'Não vim com cabeça para rebolar pra câmera'

Na tarde de segunda-feira (11), Fernanda desabafou com Pitel no quarto Gnomo do BBB 24 (Globo) sobre posicionamentos no jogo.

O que aconteceu

A confeiteira falou sobre sua forma de se comportar no jogo. "Eu vim com meu intuito pessoal, minhas dores, minhas lutas. Eu não vim com cabeça para rebolar pra câmera. Você acha que não sei rebolar? Me dá um dinheiro pra ver. Acha que eu não sei raspar a bunda no chão?".

"Mas eu não ganho futuro com isso. Não pago as contas dos meus filhos fazendo isso", apontou.

Pitel também ressaltou que a amiga não se diverte assim e ela concordou.

Fernanda. "E também não é minha diversão. Eu não me divirto. Não consigo achar isso legal. Eu não consigo achar isso legal, por isso não faço".

Ela ainda falou sobre os brothers e sisters que fazem mais confusão. "Pra que vou fazer isso aqui, pra ganhar? Essa é a regra? Dá prêmio pra barraqueiro, dá prêmio pra maluco, dá prêmio pra favelado, dá prêmio para o que vocês quiserem, porque se eu tiver que ganhar meu prêmio, vai ser pelo meu jeito".

Eu estou muito tranquila. Eu, por exemplo, não vou mais rebater indiretinha, besteirinha. Eu já sei que quem quer fazer isso vai fazer isso, vai continuar fazendo isso. É gente mal educada.

Fernanda

