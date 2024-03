Não merecia? Fãs de Raquel reprovam desfecho da vilã em 'Mulheres de Areia'

Na segunda (11), foi ao ar a morte de Raquel (Gloria Pires), cena que faz parte da última semana da reprise de "Mulheres de Areia" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Revoltado com a vilã após a morte de Virgílio (Raul Cortez), César (Henri Pagnoncelli) perseguiu a ex de Marcos (Guilherme Fontes) de carro. Com isso, o veículo da irmã de Ruth (Gloria Pires) caiu em um penhasco e explodiu, não restando dúvidas de sua morte.

Apesar de ser uma trama de 1993, fãs da novela reprovaram o final da malvada nas redes sociais. "Acho super injusto até hoje o desgraçado do César não ter morrido também, ele foi tão maldito quanto Raquel e Virgílio", escreveu uma telespectadora no X (antigo Twitter). "Olha a morte da coitada juro, esse César pensa que tem moral pra cobrar algo de alguém?", disse uma segunda.

O público confirmou que vai sentir falta de Raquel. "A Raquel era o cão, mas vou sentir falta da diva nas minhas tardes", escreveu um fã.

Além disso, os telespectadores também reclamaram da dobradinha da faixa Edição Especial. Com a estreia de "Cheias de Charme" e a última semana de "Mulheres de Areia" dividindo o horário, as duas novelas tiveram curta duração. "Essa dobradinha é desnecessária e prejudica as duas novelas. Cheias de Charme teve um micro capítulo e em Mulheres de Areia cortaram um flashback da Malu relembrando com carinho do Virgilio", analisou um usuário da rede social.

Acho super injusto até hoje o desgraçado do César não ter morrido também, ele foi tão maldito quanto Raquel e Virgílio.



GLÓRIA PIRES FOI INCRÍVEL DO COMEÇO AO FIM!!! #MulheresDeAreia pic.twitter.com/36w9fLwmiZ -- Filomena Ferreto ???? (@leocastromj1) March 11, 2024

olha a morte da coitada juro, esse César pensa que tem moral pra cobrar algo de alguém? devia ter morrido junto com o Virgílio essa porra #MulheresdeAreia pic.twitter.com/ZcQ0q110Yb -- nao sou eu ani (@itsnotmeanii) March 11, 2024

Vou falar que eu não acho justa essa morte da Raquel sendo que ela foi provocada por uma pessoa que NÃO É UM SANTO SAMARITANO, como se ele fosse o bonzinho querendo fazer justiça e NÃO COLA, ela no máximo merecia ser presa é ele morrer #MulheresDeAreia -- Luis Eduardo (@le1134884) March 11, 2024

A Raquel era o cão, mas vou sentir falta da diva nas minhas tardes #MulheresDeAreia pic.twitter.com/3mJ0qr1DB2 -- (@AcklesBoyer) March 11, 2024

pensar que não vou ouvir mais esse hit#MulheresDeAreia pic.twitter.com/ZOeARBBvm7 -- léo (@leonoveleiro) March 11, 2024

#MulheresDeAreia A Ivani fez questão de explodir o carro com a Raquel só pro público ter certeza de que ela morreu mesmo. pic.twitter.com/VIKKV2WnKq -- The World according to Paris (@KardashianKurs) March 11, 2024

agora os fatos : Raquel não merecia morrer, nao mesmo ?? a diva foi burra pq enrolou pra vazar pra Paris logo, mas o final dela nao foi nada justo.

minha neném nao mereceu o fim que teve pq ela foi a maior personagem dessa novela e só minha opinião importa #MulheresdeAreia pic.twitter.com/dTGcMYHDHY -- nao sou eu ani (@itsnotmeanii) March 11, 2024

Quem inventou esse negócio de dobradinha das novelas é mais corn0 que o Marcos #MulheresDeAreia pic.twitter.com/VRhTFmSCgZ -- Flávia Oliveira (@mflaviasenna) March 11, 2024

E morre uma gostosa#MulheresDeAreia pic.twitter.com/aSDymnODHF -- kael filho de Morena (@amorim_mik4517) March 11, 2024

Apesar de tudo acho esse final da Raquel tão injusto, ela não merecia morrer ainda mais por causa do desgraçado do Cesar #MulheresDeAreia -- jê (@leegagal) March 11, 2024

Raquel sempre será a maior personagem dessa novela, já tô com sdd da minha diva #MulheresdeAreia pic.twitter.com/DW3xdqRTsy -- nao sou eu ani (@itsnotmeanii) March 7, 2024

descanse em paz no inferno Raquel, no pódio da Isaura você nunca saiu do primeiro lugar kkkkkkkkkkkkk #MulheresDeAreia pic.twitter.com/eVb9rL3H38 -- nave X (@_nave_x) March 11, 2024