Falso Fábio Jr: polícia identifica suspeito de aplicar golpe em diarista

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso da doméstica Maria Aparecida do Nascimento, 47, que caiu em um golpe.

Ela fez uma transferência bancária de R$ 2,5 mil para uma pessoa que se passava pelo cantor Fábio Jr.

O que aconteceu

Policiais da 2ª DP de São Caetano do Sul identificaram o suspeito pelo estelionato. De acordo com a SSP, a vítima foi orientada "quanto ao prazo para a representação criminal, o que não foi feito até o momento".

Maria acreditava que estava trocando mensagens com o ídolo, de acordo com entrevista ao programa Domingo Espetacular (Record). Depois que ganhou a confiança da mulher, o criminoso alegou que enfrentava problemas financeiros e pediu dinheiro emprestado.

Ele alegou que precisava do dinheiro para pagar um advogado, já que estaria se divorciando da mulher. O falso "Fábio Jr." também teria prometido que ficaria com a vítima, após o fim do processo de separação.

Eu sempre falei que nunca ia cair em um golpe desse, e acabei caindo. A pessoa falou: 'Eu sempre escolho, dentro das minhas fãs, eu escolho algumas para conversar comigo.' Foram dois meses de conversa Maria Aparecida, diarista, em entrevista à Record

Procurada para comentar o caso, a equipe de Fábio Jr. ainda não retornou. O espaço permanece aberto.