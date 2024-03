Ex-namorada de ator de Friends pede que reabram investigação de sua morte

Kayti Edwards foi à polícia pedir que voltassem a investigar a morte do ator devido à incoerências em sua autópsia.

O que aconteceu

Kayti dividiu com a polícia sua desconfiança quanto à equipe médica responsável por cuidar do ator em vida. Em uma entrevista exclusiva para o jornal The Mirror, ela revela que Matthew era acompanhado por enfermeiras "desonestas" que lhe davam comprimidos.

Matthew Perry, que interpretou Chandler Bing em "Friends", morreu em outubro de 2023. A autópsia revelou que a causa da morte foram "efeitos agudos da cetamina". O composto era usado para o tratamento da depressão feito pelo ator.

Contudo, a última sessão que o artista havia feito com a medicação havia sido há uma semana e meia e o composto fica no organismo apenas por algumas horas. Apesar de não ter sido descoberto como o ator estava conseguindo comprimidos fora do tratamento, a investigação foi encerrada.

Ela conta ter testemunhado Perry pagando uma enfermeira para fornecer comprimidos de Vicodin, um analgésico para dores agudas. "Isso precisa ser analisado novamente. Eu sei que quando Matthew tomava de 40 a 50 Vicodins por dia, ele recebia de uma enfermeira que levava para sua casa", falou ao jornal britânico.

Ele tinha um jeito de permitir que as pessoas fizessem coisas por ele, dizendo: 'Vou te dar essa quantia de dinheiro se você ficar de boca fechada e me conseguir isso'.

Kayti recorda de uma situação, em 2011, quando Perry enfrentava o auge de sua dependência química, que ele lhe ofereceu U$ 5.000 dólares para buscar opioides. "Ele tornou muito difícil dizer não. É por isso que quero que investiguem a equipe médica para saber se ele tinha um acordo com algum deles para lhe dar cetamina por fora."