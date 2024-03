Paula dá atestado de burrice e trai confiança de Daniel para ajudar Taís

No episódio da segunda-feira (11) de "Paraíso Tropical", Lúcia fica surpresa com a gentileza de Antenor. Gilda e Gustavo trocam beijos apaixonados. Nereu presenteia Zoraide com um buquê de flores. Hermínia expressa desaprovação diante das atitudes de Mateus. Evaldo concede uma entrevista à imprensa.

Clemente e Hermínia fazem um acordo com Mateus, comprometendo-se a não revelar as suas ações a Lúcia, desde que ele mantenha um comportamento adequado. Dinorá nota a felicidade estampada no rosto de Gustavo. Taís recebe a sua parte na herança. Cássio desaconselha Evaldo a denunciar Taís.

Urbano orienta Taís sobre estratégias de investimento. Evaldo e Eloísa deparam-se com Taís. Paula faz um apelo a Evaldo para que não denuncie Taís. Ivan escuta Clemente comentar que Evaldo pretende denunciar Taís. Taís decide visitar Evaldo. Ao se deparar com Evaldo, Taís propõe uma sociedade, mas ele se recusa a perdoá-la e ameaça denunciá-la.

A discussão entre os dois se intensifica, culminando com a queda de Evaldo e sua morte ao bater com a cabeça em uma mesa. Desesperada, Taís simula um assalto. Paula testemunha Taís deixando o Copamar. Antenor sugere que Daniel realize seu casamento na casa de Paraty. Paula e Eloísa encontram Evaldo caído. Taís pede a Ivan que seja seu álibi.

O detetive Rangel assume a investigação. Eloísa começa a desconfiar de Taís como a possível culpada. Taís e Ivan são interrogados por Rangel. A revelação de que Ivan e Taís têm um relacionamento deixa Lúcia perplexa. Todos tentam consolar Eloísa durante o velório. Joana questiona a mãe sobre como pagarão o aluguel.

Lúcia compartilha com Daniel e Paula a informação de que Ivan é o álibi de Taís. Paula argumenta que o álibi é falso, pois a viu saindo do Copamar. Neli identifica Jáder ao vê-lo conversando com Joana e decide segui-lo. Paula discute com Rangel sobre o álibi de Taís.

Ela agenda um encontro com Taís. Lúcia e Clemente decidem expulsar Ivan. Neli descobre o endereço de Jáder, mas disfarça ao se deparar com Heitor. O encontro entre Paula e Taís ocorre na casa de Daniel.