Dieguinho: Reconciliação de 'Casal Calabreso' é questão de tempo

Boninho, 62, debochou do temor de Lucas Henrique, 30, de ter sido abandonado pela esposa, Camila Moura, por conta de sua relação com Pitel, 24, no BBB (Globo). O diretor fez questão de acordar todo o elenco nesta segunda-feira (11) ao som de "Infiel", hit de Marília Mendonça.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, aposta tanto na escalação de Camila para um futuro reality show quanto em uma reconciliação entre ela e Buda. "Acho que a 'Calabresa' vai acabar sendo chamada para A Grande Conquista - não para A Fazenda, porque falta muito tempo até lá. Inclusive, ela vai ter uma queda acentuada [de seguidores] quando encontrar o Lucas e se resolver com ele."

Bárbara Saryne também enxerga uma grande possibilidade de entendimento entre os pombinhos quando Lucas deixar o confinamento. "Também acho que existe [a chance de o casal se reconciliar], mas é complicado julgar, porque não é uma relação da qual fazemos parte. Traição para mim é uma coisa, para você pode ser outra... Depende de como dói em cada pessoa."

Seja qual for o parecer tomado pelo casal (ou ex-casal), Bárbara pensa que cabe aos fãs de ambos respeitá-los. "Avaliando que são mais de 15 anos de relacionamento, que ele estava dentro de um confinamento e tudo o mais, pode ser que ela avalie a situação, que converse com ele, que entenda... Aí tem que respeitar [a decisão de ambos]. É a vida de cada um - e cada um sabe o que prefere fazer da sua."

Dieguinho: Com jogo preguiçoso, Pitel é uma das maiores decepções do BBB 24

Giovanna Pitel, 24, foi decisiva para a formação do paredão desta semana no BBB 24 (Globo). Imunizada pelo poder supremo de Lucas, 30, ela ganhou a chance de indicar alguém direto à berlinda e mandou Isabelle, 31, com a justificativa de que Davi, 21, e Alane, 25, tinham acabado de voltar de uma eliminatória.

Na visão de Dieguinho Schueng, era a própria alagoana, e não Isabelle, quem deveria estar sob risco de eliminação nesta semana. "Pitel é uma decepção enorme e precisa ir [o quanto antes] ao paredão. Tenho certeza de que ela sabe que, se bater em um paredão com a Beatriz ou com o Davi, será eliminada. Ela mesma disse isso em conversa com a Fernanda."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash