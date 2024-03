De surubão a brigas: as tretas dos bastidores de novela que a TV não mostra

O longo tempo de gravação de uma novela pode revelar boas histórias nos bastidores — algumas delas melhores até do que o enredo da trama. Algumas gravações já tiveram briga, "castigo" e crises mil.

O ator Murilo Benício, por exemplo, revelou na semana passada uma fofoca dos bastidores de "O Clone", novela exibida entre 2001 e 2002. Ele e Giovanna Antonelli (Jade, na novela) não podiam nem sequer se olhar nas gravações. Isso porque não conseguiam segurar o riso com a música-tema do casal, "A Miragem".

Essa música virou um problema para mim e para a Giovanna. Nas cenas, a gente não conseguia mais olhar um para a cara do outro, porque pensava: 'Agora a música vai entrar. Nesse meu olharzinho para você, eles vão editar e vai começar: 'Somente por amor?'

Veja outras histórias dos bastidores das novelas:

"O Sétimo Guardião (2018)"

A novela, que não caiu nas graças do público, acabou ficando mais conhecida pela confusão nos bastidores e pelo "Surubão de Noronha" do que por sua história.

José Loreto fez par romântico com Marina Ruy Barbosa em "O Sétimo Guardião" Imagem: Reprodução/TV Globo

A fofoca começou quando José Loreto e Débora Nascimento terminaram o casamento, após boatos de que o ator estava se envolvendo com a colega de cena Marina Ruy Barbosa.

Os boatos diziam que o romance teria começado em Fernando de Noronha, no hotel de Bruno Gagliasso, então protagonista de "Sétimo Guardião". O termo "surubão de Noronha" viralizou em fevereiro daquele ano, logo após a separação de Débora Nascimento e José Loreto.

A confusão ganhou força quando outras atrizes, amigas de Débora (Giovanna Ewbank e Bruna Marquezine), deixaram de seguir Marina nas redes.

"Verdades Secretas 2" (2015)

Camila Queiroz, que interpretava a personagem principal, Angel, acabou se envolvendo em uma briga com a Globo, por divergências no contrato. A emissora alegou que não conseguiria atender as exigências de Camila.

Camila Queiroz como Angel em 'Verdades Secretas 2' Imagem: Reprodução/Instagram

A personagem morreu na versão que foi ao ar via streaming. Quando a novela foi exibida na TV, no entanto, o final foi diferente, o que deu margem para uma futura terceira temporada da novela de Walcyr Carrasco.

"Vitória" (2014)

Na trama da Record, Dado Dolabella viveria um dos protagonistas, mas sua história não foi para frente. O ator foi acusado de agredir um dos produtores durante as gravações, ainda no início da novela, em Curaçao, no Caribe. Foi aberta queixa contra Dolabella e, para não perderem os capítulos já gravados com ele, decidiram dar fim à vida do personagem.

"Prefiro não acreditar que a Record esteja agindo desta forma", disse na época.

"Rebelde (2012)"

Em "Rebelde", Chay Suede interpretou Tomás, um dos protagonistas da história Imagem: Divulgação/Record

Durante as gravações da versão brasileira do fenômeno adolescente, Chay Suede teria entrado em uma grande discussão com o diretor Daniel Guivelder. Segundo informações da colunista Patricia Kogut, o ator teria apontado uma faca ao superior.

O galã nega ter chegado a tanto, mas admite que houve uma briga. No fim, quem foi afastado da trama foi o diretor.

"Insensato Coração" (2011)

Ana Paula Arósio Imagem: Divulgação/Globo

Ana Paula Arósio foi escalada para viver a protagonista Marina, mas ao chegar a Florianópolis para gravar as primeiras cenas ela desistiu de fazer o trabalho.

Com tudo pronto para o início das atividades, escolheram Paolla Oliveira para o papel aos 48 minutos do segundo tempo.

"América" (2005)

Novela América Imagem: Reprodução/TV Globo

A novela de Glória Perez trocou de diretor logo depois da estreia, pois a autora e o diretor Jayme Monjardim discordavam sobre a escolha do casal principal da trama, segundo o Notícias da TV.

Ela queria Deborah Secco e Murilo Benício; ele, Camila Morgado e Marcos Palmeira. Acabou que Jayme foi substituído por Marcos Schechtman e Mario Lucio Vaz na direção da trama.

"Chocolate com Pimenta" (2003)

Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Jezebel (Elizabeth Savalla) de Chocolate com Pimenta Imagem: Reprodução - TV Globo

Após a atriz Elizabeth Savalla modificar falas de sua personagem, o autor Walcyr Carrasco aplicou um "castigo" nela, segundo o Na Telinha, e deixou a vilã Jezebel sem fala por semanas. A desculpa encontrada para a trama foi um problema na garganta da antagonista de Ana Francisca (Mariana Ximenes).

"Quatro por Quatro" (1994)

A história das quatro mulheres que buscavam vingança contra os maridos e namorados ganhou uma trama paralela nos bastidores. O sucesso da personagem (e consequentemente da atriz que a interpretava) Bibi, de Beth Lago, causou ciumeira em Elizabeth Savalla, que alegava estar aparecendo menos que as outras protagonistas.

Com isso, Savalla acabou se afastando da novela em sua reta final, comprometendo o andamento da história. A história foi publicada pelo jornal O Globo, na época.

Ainda no folhetim, outros atores se mostraram insatisfeitos com seus personagens e pediram para sair, como o caso de Diogo Vilela e Leonardo Vieira.

"Pátria Minha" (1994)

Vera Fischer e Felipe Camargo Imagem: Reprodução/TV Globo

Como a Folha de S.Paulo publicou na época, Vera Fischer e Felipe Camargo eram um casal e trabalhavam juntos na mesma novela. As brigas dos dois eram intensas e constantes, gerando atrasos e confusões nas gravações. Em um momento drástico, a personagem de Vera precisou "sumir" por três semanas, enquanto ela se recuperava de uma fratura no antebraço, resultado de uma das discussões com Felipe. Os dois terminaram demitidos e seus personagens morreram em um incêndio.