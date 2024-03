De Silvio a Ana Maria, apresentadores longevos são os mais amados da TV

Na edição desta semana do programa Splash Vê TV, os colunistas Marcelle Carvalho e Thiago Stivaletti discutiram a possibilidade de o etarismo estar começando a sair de cena na Globo. Prova disso é o sucesso de Enrique Diaz, 56, na Dança dos Famosos e o protagonismo de Arlete Salles, 85, na novela "Família é Tudo".

Na visão de Thiago, esse 'anti-etarismo' pode ser novidade na dramaturgia da casa - mas não no entretenimento. "O público de casa é bastante conservador, no bom e no mau sentido: repele novidades e prefere coisas mais tradicionais. Desde os anos 60, os apresentadores são longevos, e a audiência gosta disso. Eles não são exceção, são a regra."

O colunista citou alguns exemplos de animadores que estão - ou estiveram - por décadas no topo da preferência popular. "Basta ver Faustão, o tempo de casa que teve [na Globo], assim como a Hebe Camargo. Silvio Santo está indo para 95 anos e ainda é o apresentador mais amado do Brasil. O público se apega a essas pessoas e tem muita dificuldade em trocá-los."

Thaigo destacou ainda Ana Maria Braga, 74, e Serginho Groisman, 73, como representantes da melhor idade no casting atual da Globo. "Há anos se ouve especulações sobre a aposentadoria da Ana Maria, mas ela não quer se aposentar. Provavelmente vai trabalhar por muitos e muitos anos ainda. A mesma coisa com Serginho, que já tem uma certa idade, mas faz um programa de espírito jovem."