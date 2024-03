De 4, frango assado e muito mais: famosos revelam posição preferida no sexo

Giovanna Ewbank revelou que sua posição preferida no sexo é de quatro. A apresentadora, entretanto, não é a única personalidade que tem essa posição como sua predileta. Outros famosos, como Juliette e Celso Portiolli, também apreciam transar de quatro, enquanto artistas como Marina Sena têm preferência por frango assado.

Veja quais famosos já revelaram suas posições prediletas na hora H:

Marina Sena

Sena, que recentemente viralizou ao dizer que sexo anal é "viciante", contou que sua posição preferida na transa é frango assado. O motivo é simples: a cantora se considera uma pessoa "preguiçosa" e afirmou que prefere "ser comida" sem ter que fazer muito esforço.

Marina Sena Imagem: Alex Santanna

Celso Portiolli

O apresentador contou detalhes de suas preferências no Pod Cats. "Minha posição favorita... Não que eu fique, mas que a outra pessoa fique de quatro". Portiolli ainda ressaltou que é adepto de conversas picantes durante a transa, ou seja, não curte sexo calado.

Celso Portiolli Imagem: Reprodução

Juliana Paes

A atriz disse que aprendeu algumas posições do Kama Sutra graças à personagem Maya, de "Caminho das Índias" (Globo, 2009). "Aprendi várias. A maioria é fácil e já conhecida, mas uma que eu gosto muito é a barco a vela."

No 'barco a vela', a mulher é colocada na beira da cama, deitada de costas, com as pernas para cima, enquanto o homem se ajoelha e realiza a penetração prendendo-a pelos tornozelos.

Juliana Paes Imagem: Reprodução/Instagram

Fernanda Lima

"Vou de papai e mãe até as mais piranhas. Acho que tudo vale a pena. Tudo é inspiração para sexo: um filme, uma cena, um batom, uma comida, um olhar, o cheiro, um vento diferente. Viajar é uma ótima inspiração para o sexo", afirmou a apresentadora em entrevista à Marie Claire.

Fernanda Lima Imagem: Reprodução/ Instagram

Jojo Todynho

"Todas [as posições] são sempre muito boas, né? Mas de quatro também é ótimo", contou, ao ser questionada por um seguidor nas redes sociais.

Jojo Todynho Imagem: Reprodução/Instagram

Simone e Kaká Diniz

O casal contou qual a posição sexual preferida de cada um em vídeo publicado no canal do YouTube da cantora. Enquanto a cantora disse preferir de quatro, o empresário disse que gosta de estar "por baixo".

Simone e Kaká Diniz Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Juliette

"Gosto de uma posição específica, que parece que é eu fazer e a pessoa puxar meu cabelo, porque eu tenho cabelo comprido. Para eu aceitar, eu tenho que está muito no auge", contou durante o confinamento no BBB 21 (Globo).

Juliette Imagem: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian

A soliciate contou que sua posição preferida no sexo é "de costas" em um bate-papo com a modelo Cara Delevingne para as páginas da revista Love.