Davi diz para aliada 'abrir o olho' no BBB: 'Nem todo mundo quer seu bem'

Davi conversou com Isabelle na tarde de hoje (11) sobre o jogo da sister no BBB 24 (Globo) e pediu para que ela tomasse cuidado com outros brothers.

O que aconteceu

Davi começou a conversar com Isabelle dizendo que entende o jogo dela, mas outros brothers não. "Eu sei que seu jogo e unilateral. Só que você não gosta de abrir seu jogo, é por isso que as pessoas falam", disse.

"Existem grupos, sim, dentro da casa", continuou Davi. "A Giovanna, ontem, votou no Matteus. Então se Matteus teve seis votos, foram seis votos combinados"

Ele ainda citou o fato de ele e Alane não terem sido votados após voltarem de Paredões. "Ficaram com medo que fosse pro Paredão com eles", disse.

"Giovanna é sua amiga, mas se ela votou no Matteus, certamente eles tiveram uma conversa de jogo antes", continuou. "Nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo quer seu bem [?] Você tem que prestar atenção nesses detalhes".

Davi acrescentou que alguns brothers pensam que Isabelle vota com ele, e Isabelle confirmou que já não vota em Matteus. "Você tem que agora abrir o olho, porque Raquele e Giovanna estão jogando com o pessoal de lá [?] Você tem que sentar e fazer sua avaliação", disse o brother.

"Ela não joga com você", reforçou, dizendo que a sister precisa se atentar ao jogo porque, em outro cenário, Isabelle poderia ter disputado o Paredão com Matteus. "Só não quero que você se machuque".

"Acho que ela nem tem porque falar [comigo]", respondeu Isabelle, afirmando que suas únicas amigas no "campo adversário" são Giovanna e Raquele, e não votará nelas.

A conversa continuou, e os amigos comentaram a aproximação do Quarto Gnomo com o grupo de Yasmin e os Puxadinhos. "A maior fraqueza deles é se acharem grandes, mas eles não sabem que são muito pequenos em tudo o que fazem", disse Davi. "Porque ganham provas, estão em numero maior... Só que no fundo, estão escrevendo pequenas histórias. E a gente que é pequeno, [...] estamos escrevendo lá fora um livro que você não tem tamanho"

