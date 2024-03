'Pretensão não é internacional': Gagliasso aceitaria voltar às novelas?

Bruno Gagliasso, 41, estreou como apresentador ao lado da mulher, Giovanna Ewbank, 37, no programa "Surubaum", lançado na última terça-feira (5). O ator comentou sobre o futuro como ator em papo exclusivo com Splash.

O que disse Bruno Gagliasso

Estou atrás de personagens bons, filmes bons e histórias boas. Se for bom e for daqui, eu vou ficar. Não tenho essa pretensão de fazer uma carreira internacional. Inclusive, acho que isso que me levou até lá.

Bruno Gagliasso

Questionado, ator analisou se aceitaria convite para voltar às novelas. "Se for um personagem que me emocione, que faça sentido não só para mim, mas para os meus filhos. [...] A minha pretensão é ter bons papéis, bons personagens, que me façam crescer como ser humano, como ator. Mas, principalmente, ao lado da minha família."

Ewbank contou qual personagem gostaria de ver marido interpretando em novela. "Se tiver o remake de 'Rei do Gado', o Bruno vai ser o Mezenga. Eu sempre falo: 'se você for voltar, você vai voltar no 'Rei do Gado', no remake. Não sei nem se vai ter, mas eu jogo isso para o universo", brincou a apresentadora também em papo exclusivo com Splash. "Ela cisma com isso", respondeu o ator.

Ator recebe convites para atuar em produções internacionais com frequência, segundo Giovanna Ewbank. "Vocês não fazem ideia da quantidade. Muitas pessoas não sabem. [...] E ele, de fato, é um cara que escolhe o personagem ou, então, um filme que vai fazer sentido."

Bruno protagonizou a série espanhola "Santo" (2022) e exaltou o mercado audiovisual do país europeu. "São séries uma atrás da outra, filmes um atrás do outro. Tem um filmaço que concorreu ao Oscar ("La Sociedad de La Nieve", 2023). É muito legal, com a mesma galera que fez a minha série também."

Gagliasso viveu primeira experiência como apresentador no Surubaum. "A gente fala curiosidades nossas, fala defeitos nossos. A gente se expõe. Eu acho que nós também ficamos vulneráveis. Isso é muito bom. [...] Mas acreditam que não estou ganhando? Vou pedir um salário para a próxima temporada", brincou o ator.

Marina Sena, Juliette, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão no episódio de estreia do "Surubaum" Imagem: Alex Santanna

Episódios do Surubaum serão lançados às terças-feiras, sempre às 19h. João Vicente e Nicole Bahls, Vih Tube e Eliezer e Ingrid Guimarães e Heloísa Périsse formam algumas das duplas convidadas nos nove programas que completam a primeira temporada.