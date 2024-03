Parcial UOL: Sister soma mais de 70% dos votos e pode ser eliminada

Uma sister pode estar com os dias contados no BBB 24 (Globo). Confira o que aponta a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Às 8h, Yasmin Brunet continuou sendo a mais votada, com 74,82% dos votos para ser eliminada. A modelo é quem corre mais perigo no 12º Paredão, conforme a parcial do UOL.

Por outro lado, Lucas Henrique e Isabelle tem maiores chances de escapar do Paredão. Os participantes contabilizaram apenas 19,04% e 6,13% dos votos, respectivamente.

