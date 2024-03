BBB 24: 'Quero ir para o próximo Paredão', diz Pitel

Após especularem sobre a eliminação de amanhã (12), Fernanda e Pitel conversaram sobre Davi na academia do BBB 24 (Globo). A confeiteira brincou que o brother ainda não saiu porque não teve a alagoana como adversária na berlinda.

O que aconteceu

De acordo com Fernanda, a saída de Davi não abalaria muito o grupo do Quarto Fada.

"Acho que eles usam o Davi de casca de bala, sim. Acho que é muito conveniente para eles ter uma pessoa que arruma um monte de confusão, porque se der m*rda, dá m*rda para eles", disparou Fernanda.

"Eu acho que elas veem potencial de ganho ali. Nele e na Bia", ponderou Pitel.

"Se fez um monte de m*rda antes e não saiu e agora que tá mais tranquilo vai cair por quê?", questionou a alagoana.

"Porque não tinha caído com você...", respondeu Fernanda.

"Eu quero ir para o próximo Paredão. De verdade, próximo Paredão quem é o Líder? Vou mexer com o Líder. Vou pedir: 'me coloque', para acabar com essa graça', rebateu Pitel.

"Sai, Davi, por favor, vamos mostrar que você não é o querido do Brasil agora. Davi, sai", brincou Fernanda.

