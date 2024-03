BBB 24: Produção acorda brothers com 'Infiel' e câmera foca em Lucas

Nesta segunda-feira (11), a produção do BBB 24 (Globo) acordou os participantes com a música "Infiel", de Marília Mendonça. Uma das câmeras focou no rosto de Lucas Henrique.

O que aconteceu

Boninho havia prometido que tocaria a canção. A brincadeira surgiu com a sugestão de uma espectadora, que deixou um comentário em uma publicação de Boninho com o pedido.

A música é uma provocação a Lucas Henrique, que não viu a esposa no vídeo do Almoço do Anjo. Ele ainda não sabe, mas fora do confinamento, Camila Moura, com quem é casado, sugeriu o fim do relacionamento devido a atitudes do brother com Pitel.

A escolha do alarme provocou risos. Fernanda e Pitel deram risada e a confeiteira destacou: "Acho que essa música está tocando só por essa frase. A gente falando isso o dia inteiro. O cara que bota as músicas deve ficar rindo o dia todo: 'vou botar essa aqui só para f*der'".

