Nizam descobre que pés estão em site de fetiche: 'Não dá para desver'

Nizam, quarto eliminado do BBB 24 (Globo), descobriu que seu pé foi parar em uma página de fetiche.

O que aconteceu

O ex-BBB descobriu em uma caixinha de perguntas e se surpreendeu. "Não sabia, né!? Acho que preferia ficar sem saber. Por que fui procurar, mano? Uma vez que vê, não dá para 'desver'. Não vou ver isso sozinho... é cada uma, só rindo mesmo", contou nos stories do Instagram.

Ele negou que tenha ficado incomodado com a exposição: "Sobre a página do Wikifeet, não é que não gostei, não. Sei lá, me surpreendeu só. Não imaginei que teria uma página dos meus pés. É louco, é doideira. Não fiquei incomodado, não".

