Matteus critica postura de rival após indicação ao Paredão: 'Abismado'

Matteus criticou a postura de Yasmin após ser indicada para o seu segundo Paredão no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Matteus contou o que a modelo disse para ele quando a questionou sobre a música cantada por Beatriz e Isabelle: "A Yasmin disse que ela que pediu a música ontem, que sabia. Aí ela disse assim: 'Mas, como vocês me colocaram no Paredão, não vou falar o nome da música'".

Beatriz ficou indignada com o comportamento da sister: "Nossa, mas quantos anos ela tem?".

O aliado desabafou: "A que ponto chegam as coisas aqui dentro".

Ele também se surpreendeu com a reação dos que estavam ao lado com a postura de Yasmin: "O que mais me deixa abismado, apavorado são os mimosos dando risada. Acham lindo. Essas bobagens acham lindo".

Em seguida, Beatriz, Isabelle e Matteus comentaram sobre o jogo. Os aliados indicaram que é normal ser votado para o Paredão e não precisa sair xingando todos por isso.

