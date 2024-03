Matteus brinca com Isabelle e fãs reagem: 'Está doido por ela e não admite'

Após Matteus brincar com Isabelle no BBB 24 (Globo), espectadores sugeriram que os dois estavam trocando flertes no confinamento.

O que aconteceu

Matteus brincou que Isabelle fará um desfile na piscina: "A Isabelle, amanhã, vai fazer um desfile na volta da piscina, mostrando as curvas dela para todo o Brasil".

Beatriz entrou na brincadeira e disse que o Brasil desmaiará: "Eita, peste! O Brasil vai desmaiar. Calma para o Brasil não passar mal, Isabelle".

O brother continuou: "Chegar na ponta da piscina e fazer assim [gesto de arco e flecha]. Aí vai falar depois assim: 'essa flechada foi no coração de todos os brasileiros".

No X (antigo Twitter), espectadores repercutiram a interação de Matteus e Isabelle. "Serei a única a pensar que o Matteus gosta da Isabelle?", questionou uma. "Não, Matteus, foi só no seu coração", indicou outro. "Esse bofe está doido por ela e não admite", concordou um terceiro.

Matteus 🗣: "A Isabelle amanhã vai fazer um desfile na volta da piscina mostrando as curvas dela para todo o Brasil"



Beatriz 🗣: "Eita, peste! O Brasil vai desmaiar"



M 🗣: "(...) Aí vai falar depois assim: 'essa flechada foi no coração de todos os brasileiros"#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/U3sUYWwBLG -- Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024

