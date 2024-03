Fernanda analisa Paredão: 'Qualquer peido mal dado compra barulho da Alane'

Em papo com MC Bin Laden na academia do BBB 24 (Globo), Fernanda analisou o 12º Paredão, a influência de Alane no grupo Fadas e a relação de suas então aliadas com Leidy.

O que aconteceu

Fernanda opinou sobre a berlinda da semana: "Não gostei desse Paredão, não. Achei sem graça. Se a cunhã [Isabelle] sai, não muda em nada o grupo das Fadas. Porque ela meio que entrou por último, já era uma pessoa que não jogava com ninguém, não muda em nada no jogo de ninguém. Yasmin é a mesma coisa. O Buda [Lucas Henrique] já muda".

A sister também analisou a escolha de Pitel no Paredão: "Ela sabe que se ela bota a Alane ou o Davi, que na semana que vem o pessoal vai estralar nela de novo, e se bota a cunhã talvez nem tanto, porque talvez o pessoal não compre tanto o barulho da cunhã ainda. Mas, ali, o pessoal compra o barulho da Alane, sim. Qualquer peido mal dado compra um barulho da Alane. Então, ela fez isso talvez pensando que ela já tem a cunhã na lista de votos dela, sempre teve, desde o primeiro dia, e também porque não quer uma Alane atrás dela, ela tem um certo cagaço ali".

A confeiteira ainda apontou que suas aliadas ficaram do lado de Leidy: "Tem o Buda, a Yasmin, a Pitel que também adora. As meninas Raquele e Giovanna também penderam para o lado dela. Ficam com Leidy o tempo inteiro. Se alguém achou que Raquele e Giovanna iam pender para mim e para Pitel, se enganou. Porque ela pendeu total para Yasmin e para Leidy. Giovanna fica abraçando a Yasmin o tempo todo, na festa, na maior amizade do c*ralho. Elas escolheram um lado. Se a casa estivesse dividida em três ainda, elas teriam ido para o Magia".

