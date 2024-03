Fernanda e Bin Laden discutem: 'Se não quer ouvir fato, não cometa erros'

Após MC Bin Laden sugerir que estava sendo atacado, Fernanda rebateu o aliado e os dois discutiram na academia do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

MC Bin Laden desabafou: "Não tem necessidade desses ataques aí".

Fernanda defendeu: "Não é ataque, é correlação existente. São fatos, amigo. Fato é fato, se você não quer ouvir o fato, então não cometa erros".

O funkeiro questionou: "Mas o que tem a ver isso aí?".

A sister justificou: "É o assunto que você acabou de falar. Você acabou de falar o assunto, que, às vezes, 'as pessoas fazem falas, igual do Projota, que pega, que cresce'... eu correlacionei. Você não falou também? Você assumiu que falou mal de mim em alguns momentos. Se as pessoas acharam isso ruim, então devem ter levantado [essa pauta]".

Antes de conversar sobre jogo com a confeiteira e discutir, o famoso desabafou com o dragão da academia. Ele afirmou se sentir deslocado, mesmo conversando com Fernanda e Lucas Henrique. Na situação, a produção fez com que o dragão mexesse e fizesse barulho.

