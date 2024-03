Baby do Brasil se defende após ser processada por familiares de Luiz Galvão

Baby do Brasil, 71, apresentou sua defesa após ser processada por Luiz Galvão, ex-integrante do Novos Baianos.

O que aconteceu

Luiz Galvão processou Baby do Brasil três meses antes de sua morte. Agora, a família do músico segue à frente do processo, pedindo R$ 1 milhão por direitos autorais de músicas, gravações e shows, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Na ação movida por Luiz, ele questiona os valores repassados a ele. O processo diz que Baby e sua produtora "dividiam os percentuais para cada integrante e, sendo conferida pelo autor, os valores não coincidiam com o valor repassado pela empresa que contratou os Novos Baianos". O documento também acusa a cantora de tomar para si, sem autorização, "todas as decisões de como deveria ser a dinâmica de organização do grupo Novos Baianos".

Um contrato para a realização de 10 shows da banda com a empresa T4F também é citado. Galvão afirmou que nunca tomou ciência desse acordo, e teria "apenas recebido a quantia de R$ 140 mil" pelas performances.

Baby apresentou sua defesa contra o processo e afirmou que sempre seguiu o acordo firmado com Luiz, ainda segundo a coluna de Fábia Oliveira. A cantora também apontou que Luiz Galvão alegou que ela e sua produtora receberam dinheiro explorando a marca "Novos Baianos", mas não apresentou provas.

A artista afirma que todos os contratos de exploração da marca foram assinados por todos os integrantes da banda, e que Luiz Galvão recebia os direitos autorais da maioria das músicas cantadas pelo grupo.

Por fim, ela citou os ataques que recebeu, dizendo que podem configurar atos como de injúria e difamação, e lembrou que foi definida como "mulher de conduta duvidosa" por familiares de Luiz Galvão. Ela pediu uma ordem judicial para que todas as publicações dos autores do processo que se refiram a ela de forma pejorativa, ou falem sobre o acordo do grupo, sejam retiradas do ar.