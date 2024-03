Após investigação, Natália descobre que seu irmão morto era traficante

No capítulo de terça (12), da novela "Elas por Elas" (Globo), Natália (Mariana Santos) faz uma descoberta chocante sobre o passado de Bruno (Luan Argollo).

Após investigação com Mário Fofoca (Lázaro Ramos), a fotógrafa encontra um antigo amigo do irmão morto. "Vou tocar a real, nunca engoli a morte do meu brother, sacou? Mó parada suspeita! O brow era metido com contrabando, rapá!", revela o homem, que se chama Pequinho (Léo Tuchermann).

Natália e o detetive ficam chocados com a informação. "Contrabando?", questiona ela. "Ele contrabandeava o que? Cigarros? Bebidas? Animais silvestres? Perucas de cabelos humanos? Li que há um mercado paralelo de contrabando de cabelos humanos", fala o namorado de Lara (Deborah Secco).

Pequinha confessa que Pedro (Alexandre Borges) sabia de tudo e ia entregar o irmão para a polícia. "O Bruno queria se mandar. ele deu desfalque na empresa da família dele. E o irmão dele tava na cola dele. Ele ia entregar o Bruno para os canas", conta.

A tia de Marcos (Luan Argollo) desconfia que Helena (Isabel Teixeira) também esteja envolvida em tudo isso. "De quanto era esse desfalque?", pergunta Natália. "O Bruno disse que uma amiga dele tava devendo uma boa grana pra ele. E que ela ia pagar", responde o amigo de Bruno, levando a amiga de Carol (Karine Teles) a suspeitar que essa amiga é a filha de Sérgio (Marcos Caruso).

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.