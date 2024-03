Após cair em golpe de Mathias, Vênus fica na mira da Polícia Federal

No capítulo de terça (12), da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus (Nathalia Dill) fica na mira da Polícia Federal.

Depois de fazer vários empréstimos no nome da ONG da neta de Frida (Arlete Salles), Mathias (Fernando Pavão) foge com todo o dinheiro. Tom (Renato Góes) até tentou alertar a ex-namorada sobre as falcatruas do vilão, mas ela não quis acreditar no que escutou.

Vênus recebe a Polícia Federal na Fundação Todos Humanos. "É a Polícia Federal... Eles querem falar com você, Vênus!", avisa um dos jovens da ONG.

A moça não entende o que está acontecendo. "Polícia Federal? O que tá acontecendo?", pergunta.

As autoridades prendem a irmã de Andrômeda (Ramille). "Vênus Mancini? Você está presa por estelionato e desvio de verba pública!", afirma o policial.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.