Andressa Urach fará cirurgia para retirar quatro costelas

Andressa Urach anunciou que fará uma cirurgia para a retirada das costelas.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto fará o procedimento no dia 14 de março e explica o motivo para reduzir suas medidas. "Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e com essa cirurgia existe a possibilidade de diminuir de seus até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos", diz.

A princípio, a intenção é remover quatro costelas, em uma cirurgia de duas horas realizada pelos cirurgiões Gustavo Ramasco e Jaqueline Ramasco. "Serão retiradas parcialmente as duas últimas costelas de ambos os lados, chamadas de costelas flutuantes, as 12ªs e 11ªs. Também serão remodeladas as 10ªs costelas", detalhou o médico.

Urach não poderá fazer exercícios físicos pesados por 30 dias, mas a recuperação, geralmente, é tranquila - segundo o especialista. "O pós-operatório da cirurgia de afinamento da cintura, na maioria dos casos, não apresenta dor intensa. Analgésicos e anti-inflamatórios são utilizados para conforto. As atividades cotidianas podem ser retomadas após 48 horas. Esforços físicos devem ser evitados por 30 dias. Exercícios como caminhadas e bicicleta ergométrica podem praticados a partir de 15 dias. Com um mês pode iniciar exercícios de membros superiores", detalha o especialista.

Andressa, que já teve complicações devido à aplicação de hidrogel, não teme realizar novos procedimentos. "Acho que um dia vou morrer e quando chegar a hora, chegará. Depois que conheci Jesus, não tenho mais medo da morte. Mesmo pecadora, tenho certeza da minha salvação nele", reflete.

Urach mantém contato com Sabrina Boing Boing, que recentemente anunciou estar enfrentando depressão pós-operatório devido à cirurgia para implante de seis litros de silicone. "Sempre estamos nos falando. Toda cirurgia a mexe um pouco com a gente e a maioria das vezes é algo no nosso psicológico. O pós, às vezes, é bem delicado e tem que fazer repouso e as orientações necessárias. Mas ela já está se recuperando, então, isso que importa", garante.

O namorado da influencer, o ator pornô Lucas Ferraz, é contra a realização do procedimento. "Ele não gostou. Não queria que eu fizesse, pois acha que meu corpo está perfeito assim. Mas respeitou minha decisão. Não há uma regra de prazo para o retorno às atividades sexuais. Depende de cada paciente, está mais relacionado ao conforto e evitar esforços físicos intensos. Mas acho que em três dias já estou dando de ladinho (risos)", conta.