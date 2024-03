Amiga estava com jovem morto eletrocutado no Rio: 'Foi o 1 em 1 milhão'

A roteirista Amanda Mandy, 30, estava com João Vinícius Ferreira Simões, 25, até hora do show da Pitty, 25, um pouco antes de ele morrer eletrocutado enquanto curtia o festival "I Wanna Be Tour" no Riocentro, zona oeste do Rio de Janeiro. Assim que começou a chover, eles ficaram preocupados com os raios e chegaram a comentar sobre o medo de tomar choque.

"Comentei sobre o medo de cair um raio e ser eletrocutada. Ele ainda falou que isso era um em um milhão. Jamais poderia imaginar que ele seria esse um em um milhão. Estou muito triste e chateada com tudo isso", disse Mandy em entrevista a Splash. Ela conta que, por conta da tempestade, decidiu ir embora. João Vinicius ficou para ver a principal atração do festival, a banda Simple Plan.

João Vinícius estava molhado pela chuva e, na intenção de se abrigar, encostou em um food truck e foi atingido por uma descarga elétrica. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu.

Segundo a amiga, João estava com um ônibus de excursão que o levou festival, então ele precisaria ficar até o final para pegar o transporte na volta. "Eu não deveria ter ido embora e ter deixado ele sozinho. Nunca vou me perdoar por isso. Se eu estivesse lá, poderia ter puxado ele para algum lugar coberto. O João estava muito feliz, estava amando o evento, super animado para ver o Simple Plan e disse que, de todos os shows do NX Zero que ele assistiu, esse foi o mais especial. Eu estou arrasada", disse Amanda.

"Ouvi os gritos e vi o corpo caído"

Outra testemunha da morte do jovem contou a Splash que viu as pessoas correndo para tentar se abrigar da chuva. Ela decidiu cortar caminho e passou no meio dos foods trucks, quando viu João Vinícius:

"Quando eu cheguei no local coberto, ouvi os gritos, olhei para frente e vi o corpo dele caído no chão. Foram duas pessoas que gritaram muito e quem viu chegou a ficar assustado. Foi então que começaram a chamar os Bombeiros, e o pessoal da equipe chegou dois minutos depois com a maca. Uma ambulância saiu de um local privado e estacionou em frente de onde estávamos. Levaram até a ambulância e tentaram fazer a reanimação durante uns 20 minutos e depois saíram com ambulância", disse a testemunha à reportagem.

O Riocentro, local onde o evento foi realizado, indicou que está acompanhando o caso com a 30e, responsável pelo festival. "A administração do centro de convenções está acompanhando o caso de perto junto à organização, para que a família receba toda assistência necessária", declarou em entrevista.

João Vinícius Ferreira Simões, 25, e sua mãe. Ele morreu eletrocutado no Festival I Wanna Be Tour no Riocentro Imagem: Arquivo Pessoal

Posteriormente, a 30e também se pronunciou sobre a morte. Em comunicado oficial enviado a Splash, explicou o ocorrido e lamentou a morte do fã.

"Uma forte chuva atingiu o Rio de Janeiro enquanto o evento I Wanna Be Tour era realizado no Riocentro; e o público se dirigiu para a marquise coberta, seguindo os protocolos de segurança. Neste momento, lamentavelmente, ocorreu um incidente na área descoberta próxima a um food truck: o jovem João Vinícius Ferreira Simões foi atingido por uma descarga elétrica. O sistema de segurança foi acionado no mesmo instante para atendimento e para as providências de socorro. Apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital, o jovem não resistiu e, infelizmente, veio a óbito. A 30e, produtora do evento, lamenta profundamente e está apurando o ocorrido junto às autoridades. Até então, informações obtidas atestam a conformidade da operação do food truck. A produtora já estabeleceu um primeiro contato com a família do jovem para prestar solidariedade e dar toda assistência necessária"

A mãe de João, Roberta Isaac Ferreira, 45, no entanto, disse a Splash no domingo que não havia sido procurada por ninguém. Na manhã de domingo, ela foi até o Riocentro e tudo já estava sendo desmontado. Ela afiram não entender o que aconteceu e quer respostas para "os cabos expostos". O caso está sendo investigado pela 32ª DP, Taquara, que investiga as circunstâncias da morte de João Vinícius. Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia será realizada:

Apesar de o local não ter sido preservado até a chegada da polícia, a perícia será realizada e eventual prejuízo para as investigações será objeto de responsabilização na forma da lei. Os organizadores do evento e outras testemunhas serão chamados para prestar depoimento e diligências estão em andamento para apurar os fatos".