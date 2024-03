Airbnb proíbe câmeras dentro das acomodações a partir de 30 de abril

O Airbnb, plataforma online de reserva de hospedagens, atualizou hoje as regras sobre a presença de câmeras nas acomodações. As gravações só poderão ser feitas em áreas externas e devem ser anunciadas previamente.

O que aconteceu

Estão proibidas câmeras dentro das acomodações, mesmo em áreas como sala de estar e corredores. Dispositivos não podem ser instalados em quartos, banheiros ou casas de hóspedes, mesmo que os aparelhos permaneçam desligados, segundo a plataforma. Regras entram em vigor em 30 de abril de 2024.

O anfitrião que tiver câmeras externas deve informar o hóspede sobre a localização do dispositivo. O proprietário deve indicar explicitamente se há gravações do jardim, do quintal, da piscina ou qualquer outro ambiente externo.

Câmeras proibidas em áreas externas onde haja expectativa de privacidade. A plataforma proíbe filmagens de chuveiros externos e saunas, por exemplo.

É permitido manter monitores de ruído e dispositivos inteligentes. A presença de monitores de ruído, aparelhos que avaliam os níveis de som sem gravar o áudio, deve ser informada. Dispositivos como Alexa e Google Nest são permitidos e não precisam ser anunciados.

Câmeras escondidas estão e sempre foram proibidas, segundo o Airbnb. Casos em que isso acontece, porém, não são raros: em novembro de 2023, um casal foi surpreendido ao encontrar uma câmera escondida no armário do apartamento em que estava hospedado, em Copacabana, no Rio de Janeiro.