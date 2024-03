'A única pessoa que muda alguma coisa se sair é o Lucas', analisa sister

Fernanda e Pitel analisam Paredão, na academia do BBB 24 (Globo). De acordo com elas, Yasmin é quem tem mais chance de sair amanhã (12).

O que aconteceu

"Eu acho que a Yasmin sai", opinou Fernanda.

"Eu acho que é Lucas [Henrique] e Yasmin, Cunhã [Isabelle] passa direto", respondeu Pitel.

"Por isso que eu falei lá no quarto que eu acho esse Paredão água com açúcar, não vai ter peso... No pior dos cenários ou melhor dos cenários, se Cunhã [Isabelle] sai, muda o que para a gente no jogo? Se Yasmin sai, muda o que para a gente no jogo?", apontou Fernanda.

"Única pessoa que muda alguma coisa se sair é o Lucas. Se ele sair, dá uma quebrada. Qualquer uma das duas que saírem não tem peso", explicou a confeiteira.

"Se ele [Matteus] tivesse caído [no Paredão] e ele saísse... nossa, elas iam ficar baqueadaças. Agora Cunhã [Isabelle]? Acabou de entrar no grupo...", concluiu Fernanda.

