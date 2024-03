'A Caverna Encantada': SBT divulga elenco de sua próxima novela

Na segunda (11), o SBT divulgou detalhes e elenco de "A Caverna Encantada", sua próxima novela infantil.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O diretor Ricardo Mantoanelli reuniu a equipe e os atores pela primeira vez em uma apresentação da obra. A trama, que substituirá "A Infância de Romeu e Julieta" no segundo semestre, será escrita por Iris Abravanel.

A trama conta a história de Anna, filha de Paulo, um médico missionário. O pai recebe um chamado para uma missão perigosa e, infelizmente, Anna não poderá acompanhá-lo. O pai deixa a filha num colégio interno no interior de São Paulo, onde a menina vai conviver com crianças bem diferentes. Paulo garante voltar no dia do aniversário da filha, mas misteriosamente, não retorna.

Ricardo Mantoanelli promete uma fórmula que irá agradar as crianças: "'A Caverna Encantada' segue uma fórmula que as crianças amam: Aventura, travessura e diversão dentro de um misterioso Colégio interno. Estamos muito empolgados com o que criamos até aqui e a chegada do elenco vai trazer ainda mais brilho para essa fase de pré-produção".

No elenco adulto se destacam as atrizes Rosi Campos e Luiza Tomé. Além delas, completam o time Miguel Coelho; Isabela Souza; Andrey Lopes; Thay Bergamim; Giu Nassa; Pamella Machado; Clarice Niskier; Phil Miler; Arthur Kohl; Ariane Souza; Henrique Sganzerla; Magali Biff e Theo Werneck.

As crianças que estarão no elenco de "A Caverna Encantada" são: Mel Summers; Wallentina Bomfim; Sofia Fornazari; Manu Bistene; Juju Teófilo Mari Yumi; Juju Penido; Bernardo Schroeder; Diego Laumar; Lucca Almeida; Bernardo Prado; Gabriel Avellar; Theo Radicchi; Victor Lima e Guilherme Tavares.