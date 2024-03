Zé Neto & Cristiano flertam com outros ritmos em DVD com titãs do sertanejo

A dupla Zé Neto & Cristiano gravou o DVD "Intenso", neste sábado (9), em Valinhos, interior de São Paulo. A produção conta com titãs do sertanejo, como Simone Mendes, Luan Santana e Ana Castela.

Como foi

A gravação começou com a faixa "Deu Moral", que já revelou o clima do novo projeto. A música, como outros sucessos da dupla, fala sobre o começo de um relacionamento em clima de paquera e pegação. O estilo é uma das características deles, tudo amarrado com um refrão que gruda na cabeça.

O DVD conta com 24 faixas inéditas. O especial deve ser lançado ainda este ano.

Antes do começo do show, a chegada de Tarcísio de Freitas movimentou a plateia. O governador do estado de São Paulo era um dos convidados da dupla e foi recebido com gritos de "mito" pelos fãs.

Aline de Xavier, 22, viajou 14 horas para acompanhar a gravação do DVD de Zé Neto & Cristiano Imagem: Divulgação

Na plateia, teve gente que veio de longe para acompanhar o momento. "Passei 14 horas em um ônibus para chegar até aqui", contou Aline de Xavier, 22, em entrevista para Splash. Ela mora em Quirinópolis, em Goiás, acompanha a dupla desde a infância e é dona de um fã-clube dedicado a eles. "Minha expectativa com essa novidade está gigantesca, principalmente com as participações especiais."

Momento família

Além de hits com foco em relacionamentos, traições e baladas, Zé Neto & Cristiano também dedicaram momentos para a família. Uma das músicas é cantada com a presença dos filhos dos dois e a letra fala sobre a saudade que os músicos sentem quando estão longe de casa. "Na minha ausência, você é o homem da casa, cuide bem da sua mãe enquanto eu estou na estrada", diz a letra.

Zé Neto e Cristiano cantam com os filhos na gravação do DVD "Intenso" Imagem: Allysson Moreno/Divulgação

Miguel, o filho mais novo de Cristiano, também subiu ao palco, no colo da mãe, Paula Vaccari. Ele nasceu com Tetralogia de Fallot, uma cardiopatia congênita e precisou passar por uma cirurgia. "Vocês já viram um milagre de perto? Se não viram, eu vou mostrar para vocês", disse o sertanejo quando o pequeno estava no palco. Ele também fez uma música em homenagem a sua mãe, Zenaide Táparo, que morreu em 2020, após sofrer uma parada cardíaca.



Participações especiais

Ainda no início da gravação, na terceira faixa, o público foi surpreendido pela chegada de Ana Castela no palco. A boiadeira subiu no palco para cantar a faixa "Foi Intenso" ao lado de Zé Neto & Cristiano. Eles contaram que a composição da faixa havia sido feita há poucas horas. "A Ana campos essa música ontem a noite, e ela já entrou no DVD", contou Zé.

Ana Castela é uma das convidadas do DVD "Intenso", de Zé Neto & Cristiano Imagem: Allyson Moreno

A segunda participação foi de Luan Santana. Eles provaram que estavam entrosados e chegaram a ensaiar um passinho de dança no palco.

Vocês são exemplo de superação. Muito bom participar do projeto de vocês . Luan Santana

Luan Santana durante a gravação do DVD "Intenso", de Zé Neto & Cristiano Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

Outro nome do grande do sertanejo que subiu ao palco foi Simone Mendes. A cantora, que decidiu seguir carreira solo após o fim da dupla com a irmã, Simaria, foi recebida por um frenesi. O nome da cantora foi gritado em coro, provando sua popularidade entre os fãs.

Simone Mendes foi muito aplaudida pelo público na gravação do DVD de Zé Neto e Cristiano Imagem: Allysson Moreno/Divulgação

Zé Neto e Cristiano também tentaram flertar com outros ritmos no novo projeto. Para ir além do sertanejo, eles contaram com as participações de Léo Santana e o do grupo de pagode Menos é Mais.

Léo Santana foi um dos convidados para participar da gravação de DVD de Zé Neto & Cristiano Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

Eles também contaram com a presença da dupla Bruno Cesar & Rodrigo. Eles estão iniciando a trajetória em cima dos palcos, mas Zé Neto revelou que eles são responsáveis por pelo menos "60% das composições das músicas do DVD".