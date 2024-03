Veja como Pitel reagiu ao Vídeo do Anjo Lucas sem a esposa no BBB 24

Na casa do BBB 24 (TV Globo), os brothers assistiram o vídeo da família de Lucas Henrique (Buda).

O que aconteceu

Pitel e os demais participantes assistiram o vídeo do Presente do Anjo na sala, enquanto Lucas estava no Almoço do Anjo com seus convidados (Yasmin Brunet, MC Bin Laden e Leidy Elin). Assim como Lucas, os brothers também acharam estranho quando Camila, com quem Lucas é casado, não apareceu na filmagem. Ao final do vídeo, Pitel esfregou o rosto.

Raquele: "Só a Camila que não apareceu".

Fernanda: "Será que ele vai fazer igual o Caio [Afiune, do BBB 21]? 'Aconteceu alguma coisa! Eu vou embora!'".

Pitel riu e entrou na brincadeira da amiga, imitando Caio: "'Eu vou apertar esse botão agora!'. Ele vai [fazer igual o Caio].".

Veja o momento:

