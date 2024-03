Supersex: série mais explícita da Netflix tem sexo até no funeral da mãe

Lançada nesta semana, "Supersex" foi intitulada "a série mais explícita que a Netflix já fez" pelo jornal The Independent.

A série é inspirada na história do ator pornô Rocco Siffredi

A criadora da série, Francesca Manieri, disse à BBC que gravou 45 cenas de sexo. São sete episódios mostrando a trajetória de Rocco Siffredi (Alessandro Borghi) na indústria pornô, desde a infância até sua aposentadoria.

No entanto, a maioria das cenas está longe de ser sexy. Diferentemente de outras obras da Netflix, como "365 Dias", aqui o objetivo é outro: mostrar o vício do ator em sexo, e a forma como a profissão afetou sua vida pessoal.

Em uma das cenas, o personagem recebe sexo oral no funeral da própria mãe. Rocco está velando a matriarca, sua maior referência na vida, quando uma senhora o abraça para desejar os pêsames. No entanto, rapidamente a situação dá um giro de 180º e se torna sexual. Em entrevista ao site Italy 24, o verdadeiro Rocco Siffredi conta que a cena foi inspirada num momento real:

A cena verdadeira aconteceu assim: uma amiga da minha mãe, no dia seguinte à sua morte, me chamou para ir à sua casa. Lá, ela me abraçou e me segurou no colo, como se eu fosse uma criança. Ela me segurou forte. Eu levantei, tirei ele da calça, coloquei na boca dela e gozei. Foi só um momento, depois fiquei com muito medo. Eu pedi desculpas, e ela sorriu e acenou. Não teve desespero, foi carinho, foi a minha solidão, muitas sensações difíceis de colocar na série. Mas não teve perversão. Também não sei por que fiz isso, talvez eu deva perguntar a um médico. Rocco Siffredi

A primeira cena de sexo acontece aos cinco minutos do primeiro episódio. A série começa com Rocco anunciando sua aposentadoria numa convenção pornô. Em seguida, uma mulher pede que ele repense a decisão, porque ela precisa gravar um pornô com ele. O ator imediatamente abaixa as calças e faz sexo com ela na frente de uma plateia, que torce como se assistisse a um esporte.

Durante uma gravação, Rocco enfia a cabeça de sua parceira de cena numa privada. A cena aconteceu na vida real. Na série, a personagem Lucia (Jasmine Trinca) presencia a filmagem e questiona por que Rocco fez isso. Na realidade, Lucia não existe — segundo Rocco, ela é a "mistura de muitas mulheres que ele conheceu".