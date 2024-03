Sthefany Brito anuncia que está grávida e revela sexo do bebê

No domingo (10), Sthefany Brito, 36, revelou que está grávida de seu segundo filho.

O que aconteceu

A atriz contou que está esperando mais um filho do casamento com Igor Raschkovsky. Os dois já são pais de Enrico, de 3 anos.

A irmã de Kayky Brito ainda revelou que terá outro menino. "E nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bençãos na minha vida!!!! Nossa família está crescendo e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempos", escreveu ela na legenda da postagem do Instagram.

Sthefany disse que seu filho mais velho está ansioso pelo bebê que está vindo: "Meu filho, você não tem ideia o tanto que te desejamos e o quanto você está sendo esperado por todos nós e especialmente pelo seu irmão, que todo dia pergunta quando você vai chegar e já está cantando 'Parabéns pra Você'!".