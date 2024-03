Sadovski sobre show em In Memorian: 'Tira a atenção do que é importante'

O momento In Memorian do Oscar 2024 foi acompanhado de show e apresentação de dançarinos.

"Eu acho estranho essa composição porque talvez nessa hora só devessem existir as pessoas e a homenagem. Não o show. Ninguém no palco", criticou Roberto Sadovski em live sobre a cerimônia.

Flávia Guerra concorda com o colunista e ele acrescenta: "Não seria o momento pra isso agora. Eu entendo que é um programa de TV o Oscar, mas não combina".

Fernanda relembra que antes já teve um piano e a colunista afirma: "Só um piano eu acho que tudo bem. Cantando eu já concordo totalmente com você.

Sadovski ainda relembra orientação de não aplaudir os nomes que aparecerem na homenagem. "Eu acho que tira a atenção do que é importante. Até porque houve uma orientação alguns anos das pessoas que estão no público não aplaudirem quando aparecerem porque tinha gente com muito aplauso e gente com pouco. E era deselegante".