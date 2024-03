Resumo 'BBB 24': vídeo do anjo de Lucas Henrique gera expectativa; veja mais destaques

Após mais uma madrugada de festa, o Big Brother Brasil 24 promete um domingo um tanto quanto agitado: além da formação de paredão, o dia tem gerado expectativas por conta do vídeo que será enviado por familiares de Lucas Henrique, o ‘Buda’, vencedor da prova do anjo.

Isso porque o participante, que já está emparedado por ter sido um dos primeiros a deixar a prova do líder, não sabe que sua mulher, Camila Moura, anunciou o término do relacionamento enquanto o brother está confinado.

A decisão se deu após Lucas tentar flertar com Giovanna Pitel no programa. Alheio ao impacto que as atitudes causaram na agora ex-mulher, Buda chegou inclusive a mandar recados para Camila sem saber que ela tinha anunciado o término.

Ao mesmo tempo, ele também demonstra indícios de que suspeita de um possível incômodo da mulher após a aproximação com Pitel. Na festa da madrugada deste domingo, 10, Lucas confidenciou para a participante que está apreensivo com o vídeo. "Não sei o que está se passando lá fora", disse.

Enquanto Buda é um dos protagonistas do reality na semana, tendo inclusive arrematado o Poder Curinga, Camila Moura se torna um fenômeno nas redes sociais aqui fora. Com o visual repaginado, ela já soma 2,1 milhões de seguidores somente no Instagram. Neste sábado, 9, a ex-mulher de Lucas até ironizou a apreensão gerada em relação ao vídeo do anjo: "Vídeo do anjo? Que isso, um filme?"

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

A festa desta madrugada do BBB 24, patrocinada pelo McDonald’s, foi marcada pelo show bastante agitado do cantor e DJ Pedro Sampaio. O artista animou os brothers com hits nostálgicos, como Vâmo Pulá!, de Sandy & Junior. Houve espaço também para músicas autorais, como a Novinha no Chão, em parceria com Anitta.

Em certos momentos da festa, os brothers aproveitaram para falar sobre jogo. Davi, Alane e Matteus, em conversa no gramado, afirmaram não entender o jogo de Lucas Henrique. Os brothers também se mostraram apreensivos por não saber exatamente qual será o Poder Curinga da semana.

Em outro momento, Alane e Beatriz, líder da semana, questionaram Matteus na sala da casa sobre um possível interesse do brother em Isabelle, de quem está mais próximo nos últimos dias. O participante, que antes se envolveu com Deniziane, já eliminada do programa, desconversou. "Jamais vou ficar com outra pessoa aqui", disse.