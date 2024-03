Raul Gil diz ser a favor do casamento homoafetivo e da adoção por pais LGBT

Raul Gil, 86, defendeu o casamento entre pessoas do mesmo sexo e também o direito de que os LGBTQIA+ possam ser pais por meio da adoção.

O que aconteceu

Apresentador expôs sua posição durante entrevista com Regina Volpato em seu programa no SBT, neste sábado (9). Na ocasião, durante o quadro "Pra Quem Você Tira o Chapéu", após surgir o nome de Daniela Mercury e da esposa dela, Malu Verçosa, Raul opinou sobre união entre pessoas do mesmo sexo.

Sou a favor do casamento de mulher com mulher, homem com homem. O negócio é a paixão, gostar, viver bem, feliz. — Raul Gil

Raul Gil também defendeu o direito de casais do mesmo sexo adotar. "Às vezes, os casais de homens adotam uma criança e tratam com o maior carinho, entrega a vida para essa criança. Acho que isso não tem problema nenhum".

Regina Volpato concordou com o apresentador e também destacou ser a favor dos direitos conquistados pela comunidade LGBTQIA+ no país, que garantem o casamento civil e a adoção.