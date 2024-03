Quero respostas, diz mãe de jovem que morreu eletrocutado em festival no RJ

A mãe de João Vinícius Ferreira Simões, 25, jovem morto eletrocutado na noite de sábado (9) durante festival I Wanna Be Tour, no Rio de Janeiro, vai enterrar o filho nesta segunda-feira (11), mas está em busca de respostas. Em entrevista a Splash, Roberta Isaac Ferreira, 45, disse que está sem entender o que aconteceu e até o momento nenhum responsável entrou em contato com ela, apesar de o comunicado oficial da 30e dizer que sim. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

"Fui ao Riocentro pela manhã e não me deixaram entrar. Chamei a polícia e, ao chegar, eles tiveram que empurrar o portão porque ninguém abriu. Tudo estava sendo desmontado, a área do acontecimento não foi preservada, não teve perícia e ninguém do evento entrou em contato comigo até agora. Quero uma explicação. Por que vários cabos expostos? Chovia muito, por que não suspenderam o evento?"

O caso está com a 32ª DP, Taquara, que investiga as circunstâncias da morte de João Vinícius. Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia será realizada:

"Apesar de o local não ter sido preservado até a chegada da polícia, a perícia será realizada e eventual prejuízo para as investigações será objeto de responsabilização na forma da lei. Os organizadores do evento e outras testemunhas serão chamados para prestar depoimento e diligências estão em andamento para apurar os fatos."

A Polícia Militar também foi acionada e informou em nota que o rapaz chegou a ser levado para o hospital.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, neste domingo (10/03), policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), foram acionados para uma ocorrência de vítima de eletrocussão na Avenida Olof Palme, Camorim, Zona Oeste do Rio. De acordo com o comando da unidade, chegando ao local, o fato foi constatado e um jovem de 25 anos foi a óbito por ter sido eletrocutado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu."

"Era um excelente filho"

João era filho único, morava em Maricá, região metropolitana do Rio, com a mãe e estava se formando em Educação Física. Roberta conta que estava em contato com o filho durante todo o dia para saber se estava tudo bem no show, até que chegou um momento que o jovem não respondeu mais as mensagens.

"A última hora que ele respondeu foi às 21h. Mandei mensagem às 22h50 e ele não respondeu. Liguei e ele também não atendeu. Eu tinha deixado com ele um outro aparelho celular, quando liguei para esse número, uma pessoa do Hospital Lourenço Jorge me atendeu, disse que meu filho tinha sofrido um acidente e que eu precisava ir até lá. Assim que cheguei, o médico me deu a notícia", disse Roberta a Splash.

O velório de João Vinícius está marcado para essa segunda (11), às 9h no OAF Maricá. Já o sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Municipal de Maricá.

Roberta pretende procurar ajuda jurídica para entender o que de fato aconteceu com o filho e buscar os responsáveis pela morte do jovem. Ela e a família estão chocados com a perda.

"Ele era um excelente filho, trabalhava em academia e estava terminando a faculdade de Educação Física. Sempre muito calmo e reservado", diz a mãe do jovem.

O Riocentro, local onde o evento foi realizado, indicou que está acompanhando o caso com a 30e, responsável pelo festival. "A administração do centro de convenções está acompanhando o caso de perto junto à organização, para que a família receba toda assistência necessária", declarou em entrevista.

Posteriormente, a 30e também se pronunciou sobre a morte. Em comunicado oficial enviado a Splash, explicou o ocorrido e lamentou a morte do fã.

"Uma forte chuva atingiu o Rio de Janeiro enquanto o evento I Wanna Be Tour era realizado no Riocentro; e o público se dirigiu para a marquise coberta, seguindo os protocolos de segurança. Neste momento, lamentavelmente, ocorreu um incidente na área descoberta próxima a um food truck: o jovem João Vinícius Ferreira Simões foi atingido por uma descarga elétrica. O sistema de segurança foi acionado no mesmo instante para atendimento e para as providências de socorro. Apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital, o jovem não resistiu e, infelizmente, veio a óbito. A 30e, produtora do evento, lamenta profundamente e está apurando o ocorrido junto às autoridades. Até então, informações obtidas atestam para a conformidade da operação do food truck. A produtora já estabeleceu um primeiro contato com a família do jovem para prestar solidariedade e dar toda assistência necessária"