Estilista que teve casa invadida já foi preso e ficou nu em balada

Ronaldo Esper, 79, detalhou a agressão sofrida após ter sua casa invadida na noite da última sexta-feira (8), em São Paulo.

Quem é Ronaldo Esper?

Esper é um estilista que abriu seu primeiro ateliê na década de 60. Nessa época, ele era conhecido por vestir mulheres da alta sociedade paulistana.

Porém, tempos depois, foi muito lembrado por criar vestidos de noiva. Ao passar dos anos, Ronaldo passou a aparecer mais na mídia, sendo figura sempre presente em programas de televisão, "detonando" looks de famosos.

Ronaldo Esper analisando looks no programa de Luciana Gimenez Imagem: Reprodução/Internet

Fotos sem roupa para revista

No ano de 2006, o estilista fez um ensaio nu. Ele apareceu sem roupa na revista G Magazine.

Em entrevista para o programa A Tarde é Sua (Rede TV!), em 2014, Esper diz não se arrepender das fotos: "Foi um nu comportado!"

Ronaldo Esper para a revista G Magazine Imagem: Reprodução/Internet

Pelado na balada

Ronaldo também ficou nu na noite de São Paulo. Em 2008, ele tirou toda a roupa para o público presente na antiga casa noturna Glória.

Ronaldo Esper sem roupa na balada Imagem: Fábio Motta

Ronaldo Esper na antiga casa noturna Glória Imagem: Reprodução

Roubo no cemitério

Em 2007, o famoso foi preso ao tentar sair de um cemitério com duas peças que estavam sobre um túmulo. Em 2012 ele explicou a situação no programa Provocações (TV Cultura): "O juiz entendeu que eu queria salvar duas coisas belas que estavam jogadas no lixo".

Ronaldo Esper preso Imagem: Reprodução/Globo

Barraco na televisão

Em 2012, o estilista brigou com o apresentador Britto Jr. em um programa ao vivo. Durante o Programa da Tarde (RecordTV), Ronaldo se incomodou com a seguinte pergunta: "O Clodovil dizia... que você tinha esse costume de roubar obras de arte na casa dos outros. Por que ele dizia isso?".

Irritado, Esper tirou o microfone e abandonou o palco da atração, deixando Britto e Ticiane Pinheiro falando sozinhos. Dois anos depois, ele voltou a falar sobre o ex-apresentador da Record em uma participação no Mulheres (TV Gazeta): "Eu tive o prazer de rever o Britto. Está sempre mal, né, coitado?".

Essa barraco do Britto Jr com Felipe Campos me fez lembrar o dia que o Ronaldo Esper deixou o Brito falando sozinho e ainda disse que iria processar ele kkkkk pic.twitter.com/x6UJf0jG6f -- Filipe Arthur (@FilipeArthur1) April 9, 2020

"Ex-gay"

Em 2023, o famoso afirmou que não fazia sexo há muito tempo. "Eu não sou mais nada, porque um homem na minha idade? Não existe ex-gay. Acho que não existe não, o único que existe sou eu, né? Eu sou ex-gay, faz tempo que eu não sou gay. Eu não sou nada porque? Faz um tempão que não faço sexo, não sei nem o que é isso", disse ele em entrevista ao podcast Hello Val.