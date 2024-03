Pitel e Fernanda riem após vídeo de Lucas sem mulher: 'Acabou o casamento'

Após assistirem o Presente do Anjo de Lucas Buda no BBB 24 (TV Globo), Pitel e Fernanda riram da situação.

O que aconteceu

No gramado, Pitel e Fernanda brincaram com o possível divórcio do brother e imaginaram a "trilha sonora" da situação. Pitel sugeriu "Desculpa, mas eu sou fiel", de Marília Mendonça, enquanfo Fernanda apostou em "Pense em mim", de Leonardo.

Fernanda: "Não aparecer pro Brasil inteiro é como se estivesse contando pro Brasil todo...".

Pitel: "... Que acabou o casamento!"

Fernanda: "Não!".

Pitel: "Não vou aparecer. Não volte nem pra casa mais. Esqueça meu nome, esqueça meu rosto, meu telefone...".

Fernanda: "Não. 'Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim...'".

Pitel: "Não, ela vai cantar Marília Mendonça".

