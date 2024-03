Pitel e Fernanda brincam com Buda após ele voltar de Almoço: 'Solteiro!'

Pitel e Fernanda recepcionaram Lucas Henrique (Buda) no gramado após ele voltar do Almoço do Anjo do BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

As sisters, que já estavam fazendo piada do vídeo que Lucas recebeu de sua família sem a esposa, Camila Moura, continuaram brincando com o brother.

Fernanda: "Tô solteiro...".

Leidy: "Não fala assim, não. Ele está 'noiado'".

Pitel: "Solteiro no Rio de Janeiro!".

Em seguida, ele, Yasmin, MC Bin Laden e Leidy se aproximaram para conversar com as sisters sobre a ausência de Camila.

Pitel: "Quando não apareceu ela, eu falei: 'f*deu, ele vai ficar igual o Caio [Afiune, do BBB 21]".

Leidy: "Mas ele já sabia que ele não ia aparecer, ele falou isso ontem".

Fernanda: "É pra dar chance pra mais gente".

Leidy: "Ela é sua mulher há 15 anos. Você acha que ela vai te largar agora?".

Pitel: "Sabe o que é? É um término pro Brasil todo ver, né?".

Leidy: "Vocês são muito chatas".

Fernanda: "A gente cantou todas as músicas com 'solteiro'".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Enquete encerrada Total de 13518 votos 61,77% Yasmin 20,16% Giovanna 9,50% Fernanda 4,83% Pitel 3,74% Raquele Votar de novo Total de 13518 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash