Oscar 2024: Veja apresentação de Billie Eilish, que ganhou com prêmio com 'What Was I Made For'

Billie Eilish entregou uma performance tocante no Oscar 2024, na noite deste domingo, dia 10. A cantora e compositora apresentou a música What Was I Made For?, do filme Barbie, que lhe rendeu a vitória na categoria de Melhor Canção. Confira aqui .

Eilish foi acompanhada por seu irmão, coescritor e produtor Finneas O’Connell, que tocou piano. Com seus vocais, Eilish emocionou o público, enquanto uma orquestra de cordas se juntava à sua performance.

Billie Eilish e Finneas O’Connell também entraram para a história do Oscar ao se tornarem os dois vencedores mais jovens duas vezes na história da premiação, graças à vitória pela canção do filme estrelado por Margot Robbie.

Os irmãos anteriormente ganharam por No Time to Die, a música-título do filme 007 - Sem Tempo para Morrer. Aos 22 anos, Eilish agora se tornou a mais jovem vencedora duas vezes na história do Oscar, enquanto O’Connell, aos 26 anos, é considerado o segundo mais jovem vencedor duplo.

What Was I Made For? foi uma das duas músicas de Barbie indicadas. I’m Just Ken, cantada por Ryan Gosling, que também ganhou uma grande performance na grande noite, era a outra.